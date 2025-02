Ész Ventura-feladványok listája

2024 előtt az Ész Ventura feladványok és megoldásaik külön cikkekben jelentek meg, az ebből az időszakból származó 200 feladvány kategorizálva is megtalálható itt. 2024-től kezdődően az Ész Ventura feladványok már megoldásaikkal együtt jelennek meg. Az alábbi folyamatosan frissülő lista viszont az összes feladványt tartalmazza fordított időrendben, tehát a legutóbbi feladványok találhatók felül. Jó szemezgetést kívánunk! Ha tetszenek a feladványok, a Vendégkönyvben ennek hangot is is lehet adni.

234. feladvány: A medvevadász

233. feladvány: Balettcipők

232. feladvány: Szempillák élete

231. feladvány: Mélymentalizmus

230. feladvány: Hiányzó szám

229. feladvány: Lejtős számok

228. feladvány: 45×45-ös bűvös négyzet

227. feladvány: A kettétört évszám

226. feladvány: Szilveszteri sorozat

225. feladvány: Ünnepi gyufafeladvány

224. feladvány: Karácsonyi darabolás

223. feladvány: Pixelino állatok

222. feladvány: Körbeütés a sakktáblán

221. feladvány: Év végi bónusz

220. feladvány: Szülinapi sorozat

219. feladvány: Hatványok tornyozása

218. feladvány: Korongokból semmit

217. feladvány: Elgurult gyógyszerek

216. feladvány: Élpöttyözött dobókocka

215. feladvány: Szólánc

214. feladvány: Érintkező gyümölcsök

213. feladvány: Érintkező érmék

212. feladvány: A hazug papagáj

211. feladvány: Oroszrulett-párbaj másodszor

210. feladvány: Oroszrulett-párbaj

209. feladvány: Összekevert mobilok

208. feladvány: Körbeverés számos lapokkal

207. feladvány: Sorozat 51-ig

206. feladvány: Bűvös óra páratlan számokkal

205. feladvány: Minden számjegy ötöslottón

204. feladvány: Földrajz?

203. feladvány: Prímszámok egy számjegyből

202. feladvány: Sorrendiség kiderítése titkosan

201. feladvány: Végső válasz háromgombos számológéppel

2023

200. feladvány: Fa magasságmérése (megoldás)

199. feladvány: Z nélkül (megoldás)

198. feladvány: Kockatorony (megoldás)

197. feladvány: Feledékeny matematikus (megoldás)

196. feladvány: Pentagram szoliter (megoldás)

195. feladvány: Lámpaoltogatás (megoldás)

194. feladvány: Körforgalmak (megoldás)

193. feladvány: Szabadtéri kiállítás őrzése (megoldás)

192. feladvány: Hatszög átlók (megoldás)

191. feladvány: Négyzetszám gyufákból (megoldás)

190. feladvány: Számkarikajáték (megoldás)

189. feladvány: Gömbfűzés (megoldás)

188. feladvány: Hajótörés (megoldás)

187. feladvány: Végtelen sakktábla (megoldás)

186. feladvány: Pokolra valók (megoldás)

185. feladvány: Fröccskiszolgálás (megoldás)

184. feladvány: Seregélyek (megoldás)

183. feladvány: Két qubittel kitölteni (megoldás)

182. feladvány: Legtöbb gyufanégyzet (megoldás)

181. feladvány: Réteges-mázas süti osztása (megoldás)

180. feladvány: Olvasási útvonalak (megoldás)

179. feladvány: Wc-fogó kör mentén (megoldás)

178: feladvány: Betűk átkelése (megoldás)

177. feladvány: Körtakarás bankjeggyel (megoldás)

176. feladvány: Kordon (megoldás)

175. feladvány: Négyzet négyzetrácson (megoldás)

174. feladvány: Cicabarát szerkesztés (megoldás)

173. feladvány: Köteles mérés egy szigeten (megoldás)

172. feladvány: Tojásbelső (megoldás)

2022

171. feladvány: Karácsonyi ajándékozás (megoldás)

170. feladvány: A részrehajló játékvezető (megoldás)

169. feladvány: A legkiszámíthatatlanabb sorozat (megoldás)

168. feladvány: Tíz lyuk (megoldás)

167. feladvány: Maradék feladványok (megoldás)

166. feladvány: 2x5-ös betűhajtogatós (megoldás)

165. feladvány: Két gyufaegyenlet (megoldás)

164. feladvány: Jómunkásemberek (megoldás)

163. feladvány: PIN próbálgatás (megoldás)

162. feladvány: Nagyon hosszút röviden (megoldás)

161. feladvány: Qirálynők (megoldás)

160. feladvány: Sapkás rabok összevissza (megoldás)

159. feladvány: Túlélő család (megoldás)

158. feladvány: Pallókból hidat (megoldás)

157. feladvány: 13 jegyű prím (megoldás)

156. feladvány: Lottószámok viszonya (megoldás)

155. feladvány: Gravitrax körút (megoldás)

154. feladvány: Rosencrantz és Guildenstern (megoldás)

153. feladvány: Sárkánycsalád (megoldás)

152. feladvány: Tenisztaktika (megoldás)

151. feladvány: Chiptervezés (megoldás)

150. feladvány: Öntözgetés két hallal (megoldás)

149. feladvány: Gyufákból valamennyit (megoldás)

148. feladvány: Hat számkártya zsebekbe (megoldás)

147. feladvány: Körlyukasztás (megoldás)

146. feladvány: Húsvéti tojások három színben (megoldás)

145. feladvány: Töredékszavazatok (megoldás)

144. feladvány: Értelmetlen játék? (megoldás)

143. feladvány: Kakukk-képlet (megoldás)

142. feladvány: Dezinformációk (megoldás)

141. feladvány: Közlekedőedények (megoldás)

140. feladvány: Egy qubit (megoldás)

139. feladvány: Újévi gyufafeladvány (megoldás)

2021

138. feladvány: Karácsonyfa összerakó (megoldás)

137. feladvány: Gyűrű szabályos hétszögekből (megoldás)

136. feladvány: Hazug politikusok (megoldás)

135. feladvány: Három pohár és kavicsok (megoldás)

134. feladvány: Levezetés pí-re (megoldás)

133. feladvány: Hókuszpók fogságában másodszor (megoldás)

132. feladvány: Hókuszpók és a törpök (megoldás)

131. feladvány: Színes háromszögek (megoldás)

130. feladvány: Pótkulcsok és a széf (megoldás)

129. feladvány: Mérés hosszú vonalzóval (megoldás)

128. feladvány: Színes kockakirakók (megoldás)

127. feladvány: Öntözgetés hallal (megoldás)

126. feladvány: Kör körökön (megoldás)

125. feladvány: Gyufákból tízet (megoldás)

124: feladvány: Huss, műanyagszemét! (megoldás)

123: feladvány: Két nyalóka (megoldás)

122: feladvány: Három sakkmező (megoldás)

121. feladvány: Hexominók kettéválasztása (megoldás)

120. feladvány: Nyomkodós játék (megoldás)

119. feladvány: Csigák és kacsák (megoldás)

118. feladvány: Gyufacsiga (megoldás)

117. feladvány: Érmemátrix másodszor (megoldás)

116. feladvány: Bevásárlási gubanc (megoldás)

115. feladvány: Biztonságos szoba (megoldás)

114. feladvány: Tíz állítás (megoldás)

113. feladvány: Összetartó hatszög (megoldás)

112. feladvány: Egy hosszú szám (megoldás)

111. feladvány: Szerkesztés kétélű vonalzóval (megoldás)

110. feladvány: Minden számjegy (megoldás)

109. feladvány: Qubit négyszer (megoldás)

108. feladvány: Kutyasétáltatás kijárási tilalomban (megoldás)

2020

107. feladvány: Karácsonyi szuszakolás másodszor (megoldás)

106. feladvány: Karácsonyi szuszakolás (megoldás)

105. feladvány: A Qubit bájitala (megoldás)

104. feladvány: Dobble a köbön (megoldás)

103. feladvány: Prímsárkány (megoldás)

102. feladvány: Zsebtolvaj a ködben (megoldás)

101. feladvány: Ajándékozási lánc (megoldás)

100. feladvány: A négy okos testvér (megoldás)

99. feladvány: Családi konvergencia (megoldás)

98. feladvány: Bonbonok (megoldás)

97. feladvány: Kagylógyűjtés (megoldás)

96. feladvány: Képakasztás öt szegre (megoldás)

95. feladvány: Kilenc érme (megoldás)

94. feladvány: Érméq (megoldás)

93. feladvány: Qubit-teszt (megoldás)

92. feladvány: Örökmozgó búvárpipából (megoldás)

91. feladvány: Érmemátrix (megoldás)

90. feladvány: Nyolc kastélyszoba (megoldás)

89. feladvány: Ismeretlen hatékonyságú tesztek (megoldás)

88. feladvány: Négyszeres kockaburkolás (megoldás)

87. feladvány: COVID-19 asszociációk (megoldás)

86. feladvány: Pálcikás szúdoku (megoldás)

85. feladvány: Qubit-darabolás (megoldás)

84. feladvány: A különleges ötös teszt (megoldás)

83. feladvány: Qubit forgatgatós (megoldás)

82. feladvány: Négyzet a négyzetbe (megoldás)

81. feladvány: Lyukas L-ek (megoldás)

80. feladvány: Lyukas pentominónégyzet (megoldás)

79. feladvány: Szimmetrikus lyukas qubit (megoldás)

78. feladvány: Bolond hexamatt (megoldás)

77. feladvány: Végtelen testi érintés (megoldás)

76. feladvány: Érintkező gömbhéjdarabok (megoldás)

75. feladvány: Hét matematikus és a pizza (megoldás)

74. feladvány: Lego-kerítés (megoldás)

73. feladvány: A telitalálatmentes év (megoldás)

2019

72. feladvány: Nem résmentes parkettázás (megoldás)

71. feladvány: Legó-pentominók (megoldás)

70. feladvány: Ételperfekcionizmus (megoldás)

69. feladvány: A kör háromszögesítése (megoldás)

68. feladvány: Öt generáció (megoldás)

67. feladvány: Játszótéri őrszem (megoldás)

66. feladvány: Csupa hetes (megoldás)

65. feladvány: A vesztes többség (megoldás)

64. feladvány: Brazil erdőtüzek (megoldás)

63. feladvány: WC-burkolási probléma (megoldás)

62. feladvány: Felejtős memóriakártya (megoldás)

61. feladvány: Szőnyegforgatás (megoldás)

60. feladvány: Női és férfi arányok (megoldás)

59. feladvány: A vízminőség-ellenőr (megoldás)

58. feladvány: Felismerhető számjegyek (megoldás)

57. feladvány: A hangyahurok (megoldás)

56. feladvány: A négy részre tört pálca (megoldás)

55. feladvány: Baal főtemplomának ládái (megoldás)

54. feladvány: Rejtjelezett sorok (megoldás)

53. feladvány: Megkülönböztethetetlen kockák (megoldás)

52. feladvány: Galaktikus genderkérdés (megoldás)

51. feladvány: A vízhordó nő (megoldás)

50. feladvány: A hét torony (megoldás)

49. feladvány: 4D pentakockák (megoldás)

48. feladvány: Chilis csoki (megoldás)

47. feladvány: 2019 négy π-vel (megoldás)

46. feladvány: Parabolikus csillag (megoldás)

45. feladvány: Q betűk játéka (megoldás)

44. feladvány: Bűvös gyufanégyzet (megoldás)

43. feladvány: Bandzsítós fraktál (megoldás)

42. feladvány: Almacsutka (megoldás)

41. feladvány: Pontversenyesélyek (megoldás)

2018

40. feladvány: Karácsonyi kirakó (megoldás)

39. feladvány: Süni 2D ketrecben (megoldás)

38. feladvány: Ikonogramma (megoldás)

37. feladvány: NTUX a sakktáblán (megoldás)

36. feladvány: Álomszámok (megoldás)

35. feladvány: NTUX azonosság (megoldás)

34. feladvány: Kollineáris mutatók (megoldás)

33. feladvány: LEGO tornyok (megoldás)

32. feladvány: Zsákbamacska verzió (megoldás)

31. feladvány: 3D Klein-kancsó (megoldás)

30. feladvány: A titkos trezor (megoldás)

29. feladvány: Paklikód (megoldás)

28. feladvány: Elvevős gyufafeladvány (megoldás)

27. feladvány: Kimaradó számjegy (megoldás)

26. feladvány: Egyenlet törtekkel (megoldás)

25. feladvány: Telstar 18 (megoldás)

24. feladvány: Törpök másodszor (megoldás)

23. feladvány: A hét törpe (megoldás)

22. feladvány: Huszárok vándorlása (megoldás)

21. feladvány: Szólista áthúzással (megoldás)

20. feladvány: Polócsere (megoldás)

19. feladvány: Parázsbogár-origami (megoldás)

18. feladvány: Körbekerített ültetvény (megoldás)

17. feladvány: Betűhajtogatások (megoldás)

16. feladvány: Húsvéti kakukktojás (megoldás)

15. feladvány: Nagymány-tévnyomat darabolása (megoldás)

14. feladvány: Piteszelet a pí tiszteletére (megoldás)

13. feladvány: Négyzköbhmm!? (megoldás)

12. feladvány: Paradox Q-parketták (megoldás)

11. feladvány: Szilveszteri beszélgetés (megoldás)

10. feladvány: Évtizedek hossza (megoldás)

9. feladvány: Vodka és homok (megoldás)

8. feladvány: Az ivási probléma (megoldás)

7. feladvány: Képbe rejtett üzenet (megoldás)

2017

6. feladvány: Karácsonyi gyufafeladvány (megoldás)

5. feladvány: Kvantumos Bongard-probléma (megoldás)

4. feladvány: A parkettahalom (megoldás)

3. feladvány: A szerkesztőség parkettázása (megoldás)

2. feladvány: Q-bits (megoldás)

1. feladvány: A legkreatívabb prím (megoldás)

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.