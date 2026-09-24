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Az OpenAI besegít Ukrajnának a kórházak és erőművek oroszokkal szembeni kibervédelmébe

Nagy Gergely
szeptember 24.
TECH

Az OpenAI ingyenes AI-rendszert biztosít Ukrajnának, hogy megvédje kórházait és erőműveit a hacker támadásoktól - sok esetben olyan létesítményeket, amelyet Oroszország légicsapásokkal is támad. A rendszer azonosítja a hálózatok biztonsági réseit, majd még azelőtt megszünteti azokat, hogy támadók kihasználhatnák azokat.

A ChatGPT mögött álló amerikai cég egy kiberbiztonsági védelmi rendszerhez, valamint a vállalat jelenlegi legerősebb AI-modelljéhez biztosít hozzáférést az ukrán kormánynak – írja az ukrán védelmi szaklapra, a Militarnyira hivatkozva az Euromajdan. A megállapodást az ENSZ most zajló közgyűlésével egy időben jelentették be.

Oroszország Ukrajna elleni háborúja a digitális hálózatokon is legalább olyan intenzitással zajlik, mint az égbolton. Orosz hackerek évek óta támadják az energia-, közlekedési és védelmi infrastruktúrát, miközben ezeket a rendszereket rakétatámadások is sújtják. Az ukrán hatóságok 2025-ben csaknem 6000 kibertámadást regisztráltak, nyugati techcégek eközben folyamatosan bekapcsolódnak a védekezés támogatásába.

A szóban forgó eszköz neve Daybreak. Átvizsgálja a digitális rendszereket, azonosítja azok gyenge pontjait, és segít megszüntetni ezeket. A teljes folyamatot önállóan végzi: felméri a rendszereket, észleli a sérülékenységeket, teszteli azokat, kijelöli a szükséges intézkedéseket, végrehajtja a javítást, majd megerősíti, hogy a probléma valóban megszűnt. A megállapodás hozzáférést biztosít a GPT 5.6 Sol modellhez is, amely az OpenAI zászlóshajója és legerősebb modellje.

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