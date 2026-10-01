Új, csúcskategóriás AI-modellt jelentett be a Google

Az Alphabet tulajdonában lévő Google (GOOGL.O) a Gemini 4 generációs modelljeinek alapját képező Argon elnevezésű AI-modell fejlesztését jelentette be szerdán. A cég szóvivője szerint ez lesz a Google eddigi legnagyobb teljesítményű AI-modellje, amely „a legfontosabb kódolási és kiberbiztonsági teljesítménymérők tekintetében összehasonlítható olyan úttörő modellekkel, mint az (OpenAI) Astra és az (Anthropic) Opus” – idézi a szóvivőt a Reuters. Ezzel a fejlesztéssel a Google a konkurens Anthropic és az OpenAI teljesítményét igyekszik utolérni, és a cég saját bevallása szerint az Argon több iparági teljesítményteszten is lenyomta az Astrát és az Opust, miközben a négy programozási tesztből kettőben alulmaradt a riválisaihoz képest.

Bár a Google az új nagy teljesítményű modell debütálásának pontos időpontját nem közölte, a kiválasztott kiberbiztonsági partnerei tesztelik azt, illetve a cég a Trump-kormányzat által indított, az AI-modell megjelenése előtti önkéntes tesztelési programban is részt vesz. A Trump-adminisztráció júniusban rendeletet adott ki arról, hogy a vezető AI-fejlesztő cégeknek a legújabb modelljeiket kormányzati kiberbiztonsági teszteknek kell alávetniük.

A Google szerdai bejelentéséből az is kiderült, hogy a Google végleg megválik a Gemini 3.5 Pro modelltől, amelynek megjelenését a cég vezérigazgatója, Sundar Pichai eredetileg júniusra ígért. Az új AI-modell fejlesztése közben a Google szervezeti egységei is átalakításokon mennek keresztül: Demis Hassabis, a DeepMind mesterséges intelligencia laboratórium alapítója és vezérigazgatója korábban lemondott posztjáról, illetve a Gemini-modell több vezetője is elhagyta a technológiai óriás vállalatot.