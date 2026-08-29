Lemondott a DeepMind-vezér, távozik az AI-sztárkutató, lemaradt a Gemini – mi folyik a Google-nél?

Bár a ChatGPT robbantotta be a globális AI-őrületet 2022 végén, és az OpenAI-nak mára az Anthropic lett a fő riválisa, valószínűleg egyikük sem létezne a Google nélkül. Amellett, hogy gyakorlatilag az összes mai chatbot és nagy nyelvi modell egy 2017-es Google-tanulmányra épül, az AI szoftveres és hardveres háttértechnológiáinak jó részét is Mountain View-ban alapozták meg. A Google AI-kutatásait sokáig az a Jeff Dean vezette, aki 1999 óta dolgozott a cégnél, majd 2014-ben felvásárolták a brit DeepMindot, és annak vezetője, Demis Hassabis egyre nagyobb teret kapott a kutatásokban.

Hassabis és kutatótársa, John Jumper azóta megosztott Nobel-díjat kapott az AlphaFold fehérjekutató algoritmus kifejlesztéséért, de a DeepMind már 2016-ban, az AlphaGo világverő goprogramjával beemelte a közbeszédbe a mesterséges intelligenciát. A Google AI-fejlesztéseinek köszönhető az is, hogy az egykor nevetség tárgyának számító internetes fordítás (Google Translate) mára szinte hibátlanul közvetít nyelvek között, és a keresőben sem kell alaposan kifundált kulcsszavakat használni, hanem elég emberi nyelven beírni egy kérdést, és valószínűleg jó találatokat kapunk – valahol a hirdetések alatt. A chatbotok korában is sikerült nagyot dobniuk: a Gemini 3 modell 2025 novemberében a ChatGPT-t is lekörözte, de azóta elhúzott mellettük a fél világ – a ChatGPT-n túl a Claude, a Grok és egy rakás kínai modell is jobban teljesít a Gemininél, cserébe a Google keresőn és az androidos telefonokon keresztül milliárdok arcába tolja a cég a saját chatbotját.

2026 nyarán teljesen felfordult a Google AI-kutatási struktúrája: a 2017-es tanulmány egyik szerzője, Noam Shazeer az OpenAI-hoz igazolt, a Nobel-díjas John Jumper több kollégájával együtt az Anthropichoz távozott, feloszlatták az AlphaFold-csapatot, Hassabis lemondott a Google DeepMind vezérigazgatói posztjáról, és 27 év szolgálat után Jeff Dean is otthagyta a céget, hogy saját startupot alapítson. Hogy hogy lesz ebből újra Gemini-fölény, és mi várható a Google-nél a jövőben? Erről is beszélgettünk az AI Híradó 19. adásában, ahol a nyári szünetről visszatérve rengeteg friss témát kitárgyaltunk – az elszabaduló AI-ágensektől az OpenAI magyarországnyi áramot zabáló új adatközpontján és Mark Zuckerberg szuperintelligencia-tervein át a kínai AI-fegyverkezésig.

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