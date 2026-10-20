Az ultrahangos agyi stimuláció enyhítheti a skizofrénia tüneteit

Az agy célzott ultrahangos kezelése lehetővé tenné, hogy az antipszichotikus gyógyszerekkel kezelt betegeknél csökkenjenek az olyan mellékhatások tünetei, mint például a súlygyarapodás vagy a magas vérnyomás – írja egy, az npj Acoustics tudományos folyóiratban megjelent friss tanulmány. A New York-i Egyetem Grossman Orvostudományi Karának kutatói egy kis létszámú kutatás eredményeként azt találták, hogy egy tíz perces agyi ultrahangkezelés legalább egy hétre csökkentette a téveszmék súlyosságát olyan betegeknél, akik skizofréniában vagy ahhoz kapcsolódó mentális betegségben szenvedtek.

A kísérlethez a kutatók előzetes interjúkat készítettek a résztvevőkkel, amik alapján felmérték, hogy a betegek milyen típusú téveszmékkel, illetve hallucinációkkal küzdenek, akik ezután egy héten belül ultrahangos, majd placebokezelést kaptak. Az ultrahangos technika a globus pallidus internus (GPi) nevű agyi struktúra jobb oldalát célozta meg. Erre más, szintén nem invazív terápiák is képesek, mint például a transzkraniális mágneses stimuláció, amikor elektromágneses impulzusokkal stimulálják az agyat. Az ultrahangos technika azonban eltér ezektől a terápiáktól, mivel az ultrahanghullámok nagyobb pontossággal hatolnak az agy mélyebb rétegeibe – nyilatkozta a Live Science-nek Shy Shoham, a NYU Grossman idegmérnöke, a tanulmány társszerzője.

A kutatók az ultrahangkezelések után minden résztvevővel újabb interjút készítettek a téveszméik és hallucinációik erősségéről, illetve arról, hogy mennyire hisznek azokban és mekkora stresszt váltanak ki belőlük. Ezek alapján a kutatók arra azt eredményre jutottak, hogy a placebo-kezeléshez képest az ultrahangos stimuláció után az érintetteknek kevésbé voltak súlyosak a téveszméik a következő héten. Ugyanakkor az ultrahangterápia olyan mellékhatásokkal járt együtt, mint a fejfájás vagy a fáradtság, és néhány betegnél átmenetileg fokozódtak a téveszmék. A kutatók a tanulmányban figyelmeztettek, hogy a kutatás folytatásához szükség van további, nagyobb, randomizált klinikai vizsgálatokra is.

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