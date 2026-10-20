Ukrajna azt állítja, hogy elsőként evakuált drónnal egy katonát

Az ukrán hadsereg által megosztott felvételen az látható, ahogy ukrán katonák egy nagy teherbírású drónt vetnek be egy, a frontvonalon megsebesült társuk kimentésére – írja a BBC. A lap állítása szerint a BBC Verify megerősítette a felvételen szereplő katonák személyazonosságát, és arra utaló jelet sem talált, hogy a videó AI-jal készült volna. Ugyanakkor az nem egyértelmű, hogy pontosan hol és mikor történt az eset.

A lap szerint Ukrajna 92. rohamdandárja hétfőn osztotta meg a felvételt. A katonai akció egy olyan helyszínen zajlott, ahol az erős orosz katonai jelenlét – vagyis drónok és aknák bevetése – miatt a földi járművel történő mentésre nem volt lehetőség, írja az Independent. Az ukrán katonák egy eredetileg bombázó drónként funkcionáló, távvezérléssel irányított személyzet nélküli hexakoptert vetettek be a 30. önálló gépesített dandár egyik gyalogos katonájának kimenekítésére.

A lap értesülései szerint a mentőakcióhoz a 92. önálló rohamdandár, a 30. önálló gépesített dandár, a 14. önálló gépesített dandár, a 10. hadtest és a Gurzufi Védelmi Erők működtek együtt. A BBC szerint a felvételen látható gyalogos katona az evakuálás után azonnal orvosi ellátást kapott, és azóta lábadozik.

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