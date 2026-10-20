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Ukrajna azt állítja, hogy elsőként evakuált drónnal egy katonát

Kuglics Sarolta
október 20.
TECH

Az ukrán hadsereg által megosztott felvételen az látható, ahogy ukrán katonák egy nagy teherbírású drónt vetnek be egy, a frontvonalon megsebesült társuk kimentésére – írja a BBC. A lap állítása szerint a BBC Verify megerősítette a felvételen szereplő katonák személyazonosságát, és arra utaló jelet sem talált, hogy a videó AI-jal készült volna. Ugyanakkor az nem egyértelmű, hogy pontosan hol és mikor történt az eset.

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A lap szerint Ukrajna 92. rohamdandárja hétfőn osztotta meg a felvételt. A katonai akció egy olyan helyszínen zajlott, ahol az erős orosz katonai jelenlét – vagyis drónok és aknák bevetése – miatt a földi járművel történő mentésre nem volt lehetőség, írja az Independent. Az ukrán katonák egy eredetileg bombázó drónként funkcionáló, távvezérléssel irányított személyzet nélküli hexakoptert vetettek be a 30. önálló gépesített dandár egyik gyalogos katonájának kimenekítésére.

A lap értesülései szerint a mentőakcióhoz a 92. önálló rohamdandár, a 30. önálló gépesített dandár, a 14. önálló gépesített dandár, a 10. hadtest és a Gurzufi Védelmi Erők működtek együtt. A BBC szerint a felvételen látható gyalogos katona az evakuálás után azonnal orvosi ellátást kapott, és azóta lábadozik.

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