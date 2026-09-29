Két halottja van az Ukrán Tudományos Akadémia elleni orosz dróntámadásnak

Szeptember 28-án, hétfőn helyi idő szerint délután fél kettő körül orosz drón találta el az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia (NANU) kijevi elnökségi épületét, amely az 1850-es évek óta áll a Volodimirszka utcában. A helyszín Kijev történelmi központjában van, közel a német nagykövetséghez, egy katedrálishoz, az operaházhoz és kormányzati épületekhez, vagyis a város egyik legjobban védett részén. A támadásban az épület két emelete súlyosan megrongálódott, a lángok elől menekülőknek az égő épület ablakain kellett kimászniuk.

Fotó: VOLODYMYR TARASOV/NurPhoto via AFP

Vitalij Klicsko polgármester kezdetben egy nő haláláról és három sebesültről beszélt, ám a kedd reggeli hírek szerint a katasztrófavédelem már két halálos áldozatról számolt be – egyikük holttestét este emelték ki a romok alól. Az akadémia hivatalosan még nem közölte az áldozatok nevét.

A támadásban megsérült az akadémia egyik legismertebb tagja, Volodimir Horbulin is. Horbulin a Szuszpilnének elmondta, hogy épp ebédszünet volt, de az épületben tartózkodott, amikor a drón becsapódott – ő csak könnyebben sérült, de asszisztense, aki épp az udvaron volt, életét vesztette. Az akadémikust az ukrán rakéta- és űripar atyjaként is emlegetik: vezette az ukrán űrügynökséget, a kilencvenes években a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára volt, és több elnök tanácsadójaként is dolgozott.

Az akadémia közleményében arról írt, hogy a csapás közvetlenül azt az épületet érte, ahová a kutatók és munkatársak nap mint nap bejárnak dolgozni, és egyes kollégáikkal továbbra sem sikerült felvenni a kapcsolatot. A testület a támadást a civil lakosság elleni terrornak és az ukrán tudomány, oktatás és kultúra szándékos rombolásának nevezte.

Az intézmény súlya miatt a veszteség szimbolikus is: a NANU-hoz 159 tudományos intézmény tartozik, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, múzeumok és botanikus kertek, és az akadémia szerint a háború során az ingatlanállományából több mint 300 létesítmény semmisült vagy sérült meg.

A támadást külföldi tudományos testületek is elítélték, míg a Science Media Centre által megkérdezett kutatók közül Lucy Stewart, az Új-zélandi Tudósok Szövetségének társelnöke arra figyelmeztetett, hogy a tudományos ismeretek és a tudományos infrastruktúra újjáépítése sokkal tovább tart majd, mint amennyi idő alatt lerombolták.

Az akadémia épületét ért csapás egy nagyobb támadássorozat része volt. Zelenszkij szerint a hétfőn Ukrajnára kilőtt 120 drónból 90 sugárhajtású volt, és az ilyen típusú drónok elfogási aránya mindössze 57 százalék. Dnyipróban egy üzleti központot ért találat három ember halálát okozta, Zaporizzsjában pedig egy infrastrukturális létesítmény elleni támadásban 32-en sebesültek meg. A beszámolók szerint az orosz erők néhány órával az akadémia elleni csapás után ismét támadták a fővárost.

Kapcsolódó cikkek: