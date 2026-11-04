A magyarok többsége a gyors leszámolás helyett a türelmes, de jogszerű eljárást választaná

A választási győzelmek utáni hetekről van egy jól ismert történetünk. A győztes tábor türelmetlen, azonnali eredményeket vár, és ha kell, a jogi formák át is léphetők, hiszen a régi rendszer sem törődött velük túl sokat. 2026 áprilisa után ez a történet kézenfekvő volt: tizenhat év után váltott kormányt az ország, a kampány központi ígérete az elszámoltatás volt, a két tábor közötti ellenszenv pedig a mérések történetének legmagasabb szintjén áll.

A lengyel tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem csak a hangulatról szól. Ivan Krastev bolgár politológus szerint a populista korszak után hatalomra kerülő kormányok egy lehetetlen háromszögbe szorulnak. Gyorsan, hatékonyan és jogszerűen kellene helyreállítaniuk az intézményeket, de a három közül egyszerre legfeljebb kettő megy. Aki gyorsan és hatékonyan akar haladni, annak a jogi formákat kell kerülgetnie. Aki jogszerűen és hatékonyan, annak idő kell. Krastev szerint ezért tűnnek ezek a kormányok gyakran gyengének: a választók gyors eredményt várnak, és ha nem kapják meg, kiábrándulnak.

Csakhogy ez a magyarázat egy feltételezésre épül: hogy a választók tényleg a gyorsaságot várják. Ezt eddig inkább éreztük, mint mértük. Mi megkérdeztük.

Kettőt a háromból

A MORES (Moral Emotions in Politics) kutatás keretében szeptember végén egy ezerfős, a felnőtt népességet reprezentáló mintát kérdeztünk meg arról, hogy mit tartanak fontosnak a demokratikus intézmények helyreállításában. A kérdést úgy tettük fel, hogy ne lehessen kibújni a döntés alól. Ha egy kormány nem tud mindent egyszerre, gyorsan, jogszerűen és hatékonyan végrehajtani, melyik kettőt tartja fontosabbnak? Minden válasz mellé odaírtuk az árát is: a gyors és jogszerű megoldás kevésbé hatékony, a gyors és hatékony jogilag vitatható, a jogszerű és hatékony pedig időigényes.

Az eredmény egyértelmű. A válaszadók közel kétharmada (64 százalék) a jogszerű és hatékony, de időigényes utat választotta. A gyors és hatékony, de jogilag vitatható megoldást alig több mint minden hatodik válaszadó (18 százalék) támogatta, a gyors és jogszerű, de kevésbé hatékony változatot pedig csupán 9 százalék. Ha a két jogszerű választást összeadjuk, a magyar felnőtt lakosság háromnegyede ragaszkodik ahhoz, hogy a helyreállítás a jog keretei között maradjon.

Melyik kettő fontosabb a demokratikus helyreállításban? A teljes felnőtt népesség, súlyozott arányok. A szürke vonalak a becslés hibahatárát jelölik.

A társadalom tehát nem gyors leszámolást vár, hanem olyan helyreállítást, amely működik és törvényes. Az árat, vagyis az időt pedig hajlandó megfizetni.

Győztesek és vesztesek

A kézenfekvő ellenvetés az, hogy az átlag elfedi a táborok közötti különbséget. Arra számíthatnánk, hogy a győztes Tisza szavazói türelmetlenek, a vesztes Fideszéi pedig jogi garanciákat követelnek. A meglepő az, hogy a többségi válasz minden táborban ugyanaz. A jogszerű és hatékony utat a Tisza szavazóinak 69, a Mi Hazánk szavazóinak 65, a Fidesz szavazóinak 57 százaléka választotta.

Elszámoltatási prioritások pártpreferencia szerint. Súlyozott arányok, a szürke vonalak a becslés hibahatárát jelölik.

A különbségek a kisebbségi válaszokban mutatkoznak meg, és sok mindent elárulnak. A Tisza szavazóinak ötöde (22 százalék), a türelmetlen kisebbség a gyors és hatékony, de jogilag vitatható utat választaná: nekik az eredmény fontosabb a formánál. A Fidesz szavazói közül viszont éppen a gyors és jogszerű, de kevésbé hatékony változatnak van kiugró támogatottsága (17 százalék, szemben a tiszások 6 százalékával). Ez a választás logikus annak, aki az elszámoltatás célpontjához áll közel: a jogszerűség védelmet ad, a hatékonyság pedig fenyegetést jelent.

A jogszerűség ugyanakkor a két tábor számára mást jelent. A győztesek számára a helyreállítás módját, a vesztesek számára a biztosítékot arra, hogy az elszámoltatásból nem lesz bosszú.

A polarizáltság nem számít

A politikai pszichológia visszatérő tétele, hogy a felfokozott érzelmek rontanak a demokratikus normákon. Aki nagyon szereti a saját oldalát, és nagyon utálja a másikat, könnyebben elengedi a szabályokat, ha az a saját táborának kedvez. Ezt a jelenséget affektív polarizációnak nevezik, és Magyarországon most éppen a mérések történetének csúcsán áll: a két tábor közötti érzelmi távolság nagyobb, mint az 1998 óta végzett bármelyik választási felmérésben.

Ha ez a tétel igaz, akkor a leginkább felfokozott válaszadóknak kellene a legtürelmetlenebbnek lenniük. Ezt meg is néztük: minden válaszadónál mértük, mennyire távol áll egymástól az Orbán Viktorhoz és a Magyar Péterhez fűződő érzelmi viszonya. Az eredmény egyik táborban sem az, amire a tétel alapján számítani lehetne. A jogilag vitatható utat választók érzelmileg nem polarizáltabbak türelmes társaiknál. A gyors és hatékony utat választók abban sem különböznek érdemben a többiektől, hogy mennyire bíznak az intézményekben vagy abban, hogy az elszámoltatás pártatlan lesz.

A türelmetlenség tehát nem a hevesebb érzelmekből és nem is a mélyebb bizalmatlanságból fakad. Valószínűbb, hogy a válasz elvi meggyőződést tükröz, nem pillanatnyi indulatot, és ez a meggyőződés az elmúlt évtizedek legfelfokozottabb időszakát is kibírta.

A türelem mint demokratikus érték

Krastev háromszöge Magyarországon kisebb kényszerítő erőt gyakorol a szereplőkre, mint Lengyelországban. Ott a helyreállítás fő fékje a korábbi kormányoldalhoz kötődő köztársasági elnök volt, aki vétóival a reformok jó részét megakasztotta, így a kormány rendre a jogi keretek határára szorult. Itthon is akadt már hasonló összetűzés, de a lényeg mégis máshol van: a kétharmados többség mellett a törvények és az alkotmány is jogszerűen módosíthatók, a gyors és a jogszerű út tehát itthon kisebb konfliktusban van egymással.

A legfontosabb tanulság azonban nem a kormányról szól, hanem a választókról. Magyarországon ma a lassabb, de jogszerű helyreállítás a norma. Ott van az emberek fejében mint demokratikus érték, a győztesekében és a vesztesekében egyaránt, és a két tábor közötti ellenszenv történeti csúcsán sem engedték el. Tizenhat olyan év után, amikor a jog gyakran a hatalom eszköze volt, ez egyáltalán nem magától értetődő. A helyreállításnak pedig fontos erőforrása lehet, hogy a társadalmat nem kell meggyőzni arról, hogy a jogi forma számít.

Két fenntartást érdemes mindehhez hozzátenni. Az első, hogy nem tudjuk, meddig tart ez az állapot. A válaszadók egy kérdőívben választották a lassabb utat, ahol a lassúság még semmibe nem került. A valódi próba akkor jön, amikor a lassúság a mindennapi politikában is költséggé válik. A második, hogy a válaszadók egy része talán azért választotta a jogszerű utat, mert ezt tartja a helyes állampolgári válasznak, nem pedig azért, mert valóban így gondolja. Ez utóbbi azonban kevésbé gyengíti az eredményt, mint elsőre tűnik. Ha a jogszerűség a „helyes válasz”, az éppen azt jelenti, hogy mindenki tudja, mit illik gondolni róla. A norma pontosan ez: nem az, amit mindenki mindig betart, hanem az, amihez mérjük, ha valaki nem tartja be.

A szerző az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa.

A felmérést a MORES (Moral Emotions in Politics) Horizon Europe kutatás keretében a 21 Kutatóközpont készítette online panelen, 2026. szeptember 22. és 30. között, 1000 fős mintán. Az eredményeket nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség szerint, valamint politikai szempontok szerint súlyozták, így azok a felnőtt magyar népességre általánosíthatók. A válaszlehetőségek sorrendje válaszadónként véletlenszerű volt. A részletes elemzés a MORES kutatási jelentésében olvasható.