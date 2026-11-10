Beperelték a kémszexbotrányba keveredett Jensen Huangot az Nvidia részvényesei

Keresetet nyújtottak be a részvényesek az Nvidia és vezérigazgatója, Jensen Huang ellen egy kaliforniai szövetségi bíróságon, írja a Guardian. A felperesek szerint a cég és vezetője megtévesztette őket azzal kapcsolatban, hogy Huangnak viszonya volt Alice Huanggal, a szingapúri székhelyű Megaspeed egykori vezetőjével (a két Huang között csak névazonosság van). A kereset szerint elhallgatták, hogy az ügy nemzetbiztonsági aggályokat vet fel, és veszélyezteti a cég hírnevét, és ezáltal üzleti kilátásait. A részvényesek nem meghatározott összegű kártérítést követelnek, a csoportot Mark Kistenmacher, egy kisbefektető vezeti. Az Nvidia a lap megkeresésére nem reagált azonnal.

Nem szokatlan, hogy a részvényesek perelnek, ha egy cég árfolyama váratlanul zuhanni kezd. Az Nvidia vasárnap jelentette be, hogy független vizsgálatot indít azokról a sajtóértesülésekről, amelyek szerint Huang külföldi hírszerzési művelet célpontja lehetett. A részvények árfolyama hétfőn 4,3 százalékot esett, ami nagyjából 190 milliárd dollárral csökkentette a világ második legnagyobb cégének tartott Nvidia értékét. A keresetet öt perccel a tőzsdezárás után adták be.

A New York Times a múlt hónapban írta meg Huang feltételezett viszonyát, és azt is, hogy az amerikai hatóságok szerint Alice Huang a kínai hírszerzésnek dolgozott. Kína visszautasítja a vádaskodást: a kínai külügyminisztérium szerint a vádak alaptalanok, és mindösszesen Kína lejáratását szolgálják.

Alice Huang (hátul) és Jensen Huang (jobbra) egy tajpeji étteremben 2025 májusában Fotó: AFP PHOTO / CTI via AFPTV

Donald Trump hétfőn a Fehér Házban azt mondta, hogy az FBI vizsgálja Huang viszonyát, de szerinte a vezérigazgatónak nincs oka aggódni. Az elnök elmondása szerint aznap beszélt is vele, és Huang azt állította, fogalma sem volt róla, hogy a szóban forgó személy kém. Huang a cég honlapján közzétett nyílt levelében azt írta, támogatja a vizsgálatot, és teljes mértékben együttműködik. A munkatársaknak küldött levelében elismerte, hogy megcsalta a feleségét, a viszony részleteit azonban nem részletezte. Huang 1993-ban alapította társaival az Nvidiát, amely az ő vezetésével lett a világ legértékesebb chipgyártója, ami őt magát az AI-boom egyik legismertebb arcává tette.

Az ügy részletei a 444.hu-n: