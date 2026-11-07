Egymást pénzelik az AI-óriások, de ha kipukkad a lufi, rajtunk csattan az ostor

Október 26-án három nagy üzleti bejelentés is érkezett az AI-iparból: az Anthropic beadta a dokumentumokat a tőzsdére lépéshez, amivel 100 milliárd dollárt is bevonhat, a SpaceX 40 milliárdot szerzett AI-chipek bérlésére, a Meta pedig 95 milliárd dollárnyi részvénykibocsátást jelentett be adatközpont-építés céljából. Vagyis összesen 235 milliárd dollár mozdult meg egyetlen nap alatt, ami megközelíti Magyarország teljes éves GDP-jét. Az Anthropic 335 oldalas tőzsdei tájékoztatójából kiderült, hogy a cégnek 2023-ban még csak 41 millió (!) dollár bevétele volt, míg idén már a 33 milliárdot (!) is átlépte – igaz, ez aprópénz ahhoz képest, hogy az Anthropic papíron már közel 900 milliárd dollárt odaígért szerverek és chipek bérlésére. A cég még arra is figyelmezteti a befektetőket, hogy Donald Trump bármikor berághat és megbüntetheti az Anthropicot.

Érdekes módon a milliárdok körbe-körbe vándorolnak az AI-ipar szereplői között: az Anthropic két legnagyobb befektetője a Google és az Amazon, miközben a cég rengeteget el is költ náluk a felhőszolgáltatásaikra, de az Anthropickal szintén üzletelő Microsoft és az OpenAI között is oda-vissza áramlik a pénz. Már a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is felhívta a figyelmet a körkörös finanszírozás veszélyeire, és a tőzsdék is egyre érzékenyebbek az AI hatásaira, az USA-tól Dél-Koreán át Kínáig. És ha egyszer elindul a dominó, kipukkad a lufi (avagy buborék), annak a hétköznapi emberek ihatják meg a levét: Paul Krugman Nobel-emlékdíjas közgazdász szerint a techcégek hiteléhsége miatt már most mindenki drágábban jut kölcsönhöz, egy összeomlás pedig a nyugdíjalapokon és biztosítókon keresztül a megtakarításokat is elérné. Többek között ezeket is alaposan átbeszéltük az AI Híradó legújabb adásában:

A napokon belül podcastként is elérhetővé váló adásban szó esik még

az OpenAI három tudományágban elért áttöréseiről;

a Google új világmodelljéről és a mindent verő Geminiről;

egy Claude-ágensről, amely két hónapig garázdálkodott a Pentagon egyik hálózatán;

a kínai AI-lassítás belengetéséről;

és arról, hogy milyen Guinness-rekodot állítottak fel 110 humanoid robottal.

Az AI Híradó korábbi adásai: