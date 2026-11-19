Csütörtök este bemutatták a Médiafórum Egyesület által negyedévente kiosztott Minőségi Újságírásért Díj idei harmadik negyedéves díjazottjait. Különdíjban részesült a Qubit újságírója, Kuglics Sarolta és a Lakmusz munkatársa, Dezső Annamari is, akiket a július 16-án a Lakmuszon megjelent oknyomozó cikkükért ismertek el. Ebben az úgynevezett Motherless-botrány gyanúsítottját kutatták fel.

A 39 éves Cs. Péter, azaz Archie147 egy Csehországban regisztrált pornóoldalra, a Motherlessre töltötte fel mit sem sejtő nők képeit, és arról fantáziált, hogyan ölné meg őket. 2025 elején a magyar és a német rendőrség közös akció keretében elfogta a férfit. Cs. Péter ügyében még javában tartott a nyomozás, amikor kollégáink azonosították a férfit, a nyomára bukkantak, és kiderítették, hogy elfogása után néhány héttel már újra aktív volt a közösségi médiában, és rengeteget posztolt az Instagramra különböző helyszínekről.

Munkatársainkra büszkék vagyunk, gratulálunk nekik!

A djíazottak a zsűri néhány tagjával

A budapesti Három Hollóban tartott díjátadón a zsűriből Puskár Krisztián, a Partizán munkatársa méltatta a cikket:

„Dezső Annamária és Kuglics Sarolta egy konkrét ügyön és annak utánaeredve mutatja be a nőgyűlölet virtuális és mégis húsbavágóan valóságos formáit: az interneten elkövetett agressziót és erőszakot szervesen építi be egy nyomozásba, intézményes mindennapjaink repedéseibe és szürkezónáiba, illetve online társadalmi életünk mátrixába, identitászavaraiba, patológiáiba. Egyszerű és mégis komplex történetet mesél, rendszerproblémát rajzol fel és magyaráz meg közérthetően: a büntetőjog és áldozatsegítés hiányosságait és a rendőrség eszköztelenségét éppen úgy, mint a közösségi kibertér elidegenítő és illegális közt húzódó hátborzongató mezsgyéjét.”

A díjat odaítélő zsűriben Puskár mellett Bojtár B. Endre (Magyar Narancs), György Zsombor (Magyar Hang), Mong Attila (Átlátszó), Uj Péter (444) és Wirth Zsuzsanna (Direkt36) foglal helyet.

A többi díjazottat névsorával hamarosan frissítjük a cikket.