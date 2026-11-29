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Bár sokan távoli történetként gondolnak a Római Birodalomra, egyik legbrutálisabb háborúja részben épp a mai Magyarország területén, Pannónia provinciában zajlott. Krisztus után 166-ban a markomannok, kvádok és szarmaták vezette törzsszövetség olyan átfogó rohamot indítottak a dunai határ ellen, amilyen léptékű külső katonai veszéllyel Rómának a hannibáli háborúk óta nem kellett szembenéznie. Ennek az elhúzódó konfliktusnak az egyik utolsó ütközetét idézi meg a Gladiátor című film ikonikus nyitójelenete is, amely azonban számos ponton torzítja a történelmi valóságot.

Berecz Gábor, a Debreceni Egyetem tanársegédje, az egykori Pannónia provincia feliratainak kutatója Fotó: Mikos Ákos

A pannóniai háború igazi arcáról, a határ menti germán és kelta törzsek sorsáról és az ókori graffitikről beszélgetünk a Csatazaj legújabb adásában. Vendégünk Berecz Gábor, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszékének tanársegédje, aki Pannónia sír- és katonai feliratain keresztül kutatja a korabeli társadalom és a hadsereg mindennapjait.

Valóban vad barbárok csaptak össze civilizáltakkal a mai Dunántúlon, vagy ez csak a római propaganda része volt?

Hogyan tizedelte meg a keletről behurcolt pestis a pannóniai táborokban állomásozó római védősereget?

Kik voltak a mai Pécs területén a kelta őslakosok, akikből végül a császár legkeményebb segédcsapatai lettek?

Miért rejtélyes Marcus Aurelius monumentális győzelmi oszlopának majdnem az összes jelenete?

Milyen borzalmas családi tragédiákról tanúskodnak a Pannónia-szerte előkerült, befejezetlen ókori sírkövek?

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