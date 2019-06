Több mint száz halott hamvait szállítja az űrbe Elon Musk rakétája

Elon Musk immár a temetkezési üzletágban is helyet követel magának: következő, vagyis harmadik útján a SpaceX Falcon Heavy rakétája híres és gazdag elhunytak hamvait állítja Föld körüli pályára. Musk cégének szuperrakétája összesen 24 műholddal indul útnak a floridai Kennedy Űrközpontból ma este, keleti parti idő szerint 23:30-kor, magyar idő szerint 17:30-kor. A rakomány része lesz a General Atomics műholdja, amelyben több mint 100 elhunyt földi maradványait szállítják majd.

A hírességek között, akiknek hamvai ma elhagyják a Földet, ott van Bill Pogue amerikai asztronauta, Marj Kreuger, a NASA egykori munkatársa és Maszaru Tomita japán baseballjátékos.

Így néz ki egy űrtemető Forrás: General Atomics

Az űrtemetést az erre specializálódott Celestis cég szervezésében rendezik. Mint arra a honlapján a temetkezési vállalat garanciát vállal, a ceremóniát az elhunytak hátrahagyott szerettei élőben követhetik. A rendhagyó temetés részeként az elhunytak hozzátartozóit körbevezetik az űrközpontban. Akik nem tudnak jelen lenni, élő közvetítésen követhetik az eseményeket.

Csak pénz kérdése, hogy hullócsillagként emlékezzenek rád

A világ első űrtemetése több mint 20 éve, 1997. április 21-én kezdődött. Akkor a Celestis űrkapszulájában 24 ember, köztük Gene Roddenberry amerikai forgatókönyvíró és producer, Timothy Leary amerikai sztárpszichológus, valamint Gerard O'Neill, a Princeton Egyetem fizikusának hamvait állította Föld körüli pályára egy Pegazus hordozórakéta. Az űrkapszula majdnem pontosan öt évig keringett Föld körüli pályán, mielőtt 2002 májusában, Ausztrália partjaitól észak-keletre ismét belépett a Földlégkörébe. Ott persze elégett, és a hamvakkal együtt – a szolgáltatást kínáló vállalat ígéretének megfelelően – hullócsillagként végezte.

A szolgáltatást a Celestis 4995 dolláros kezdő ártól kínálja. Az extrákról nem sok szó esik ugyan, de ez esetben már az alapfelszereltség is feltételezi az évekig tartó Föld körüli utazást, nem is beszélve a látványos második hamvasztásról. Ha valaki sokallja mindennek az árát, a cég egy olcsóbb szolgáltatást is kínál, 2495 dollárért. Ez viszont a Föld körüli utat nem tartalmazza.

A Celestis arra is próbál megoldást találni, ha valaki élete utolsó útján egészen a Holdig menne. A vállalatot először a NASA kérte fel 1998-ban, hogy működjön közre Eugene Shoemaker amerikai bolygókutató-geológus hamvai egy részének a Holdra juttatásában. Azóta több temetést nem vállaltak a Holdon, de a kínálatukban most ez a lehetőség is felbukkant.