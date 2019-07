Megrohamozták az Amazon raktárait a francia fiatalok

Az Amazon ellen vonultak az utcára francia környezetvédelmi aktivisták július 2-án. A tüntetők elfoglalták a világ legnagyobb online piacterének egyik Párizs melletti raktárát, majd a kapukhoz és a forgóajtókhoz láncolták magukat. A bevétele alapján a világ legnagyobb internetes cégét azzal vádolták, hogy kereskedelmi gyakorlatával tönkreteszi a bolygót, ráadásul még munkahelyek tízezreit is ellehetetleníti. A francia tüntetők, többnyire huszonéves fiatalok, összehangolt akciójuk keretében Toulouse-ban és Lille-ben is lerohantak egy-egy Amazon-raktárat.

Amazon vagy a klíma? - kérdezték transzparenseiken a tüntetők Fotó: PHILIPPE LOPEZ/AFP

A tüntetők azt követelték, hogy a francia kormány vegye elejét, hogy az Amazon a meglévő öt mellé három új raktárat nyisson Franciaországban. Felrótták továbbá, hogy az intenzív árufuvarozásban utazó cég, amellett, hogy nagy mértékben hozzájárul a klímaváltozáshoz és a túltermeléshez, tönkreteszi a helyi manufaktúrákat és kisebb üzleteket, és még kevés adót is fizet.

Nem ez az első eset, hogy a cégnek szemére hányják üzleti gyakorlatát. Idén áprilisban saját alkalmazottai írtak Jeff Bezos vezérigazgatónak és a cég igazgatótanácsának nyílt levelet, amelyben követelték, hogy a cég sürgősen csökkentse szén-dioxid-kibocsátását, felhőalapú szolgáltatásaival ne támogassa a kőolaj- és földgázipart, valamint alkossa meg azt a stratégiát, amellyel záros határidőn belül száz százalékban megújuló energiákra állítja át a cég működését. A petícióban, amelyet egy nap alatt több ezer alkalmazott írt alá, a dolgozók az ellen is tiltakoztak, hogy az Amazon klímaszkeptikus politikát folytató kongresszusi képviselőket támogat az Egyesült Államokban.

Legyen vége a terjeszkedésnek és a túltermelésnek Fotó: PHILIPPE LOPEZ/AFP

Semmitmondó válaszok, szárnyaló bevételek

Az Amazon most is, akárcsak saját munkavállalói elégedetlenkedésekor, mindössze egy meglehetősen semmitmondó válaszra méltatta a követeléseket. Elmondta, hogy csak idén 1800 új munkahelyet létesített Franciaországban, és „dolgozik rajta”, hogy – például kisebb, könnyebben újrahasznosítható csomagolások révén – csökkentse a cég ökológiai lábnyomát. Szintén nem először, de ezúttal is bármiféle konkrétum nélkül kijelentette, hogy nap- és szélenergiára támaszkodó infrastrukturális fejlesztésen is dolgozik.

Minderre elég nagy lenne a szükség, mert legújabb vevőcsalogató húzásától várhatóan tovább nő majd az Amazon állandó vásárlóinak köre. Az idei első negyedévben 17 százalékos növekedést produkáló cég pénzügyi igazgatójának áprilisi bejelentése nyomán az Amazon kiemelt (prime) ügyfelei az Egyesült Államokban már ingyen hozzájuthatnak az egynapos szállításhoz, vagyis az általuk megrendelt termékeket értékhatártól függetlenül már a következő munkanapon térítésmentesen kiszállítják nekik. Az új szolgáltatás az év végére a tervek szerint Európában is elérhetővé válik.