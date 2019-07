Elhunyt Fernando Corbató, a password atyja

Július 11-én saját otthonában, a Massachusetts állambeli Newburyportban elhunyt José Corbató, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) porfesszora.

Az 1926-ban született, Turing-díjas professzor egyik úttörője volt a számítógépek időosztásos (angolul time-sharing) megoldásainak.

A spanyol irodalomprofesszor fiaként informatikusnak tanuló Fernando José Corbató az 1950-es évek végétől az MIT kötelékében azon dolgozott, hogy a számítógép erőforrásait több felhasználó és/vagy folyamat között is meg lehessen osztani. 1961 novemberében mutatták be az általa is fejlesztett Compatible Time Sharing System (CTSS) néven ismertté vált metódust, amely kisebb módosításokkal bő évtizedig használatban is maradt.



A CTSS részei voltak az első, Corbató javaslatára bevezetett jelszavak (password), amelyekkel a gigászi méretű korabeli számítógépek fájljaihoz lehetett hozzáférni, illetve elzárni azokat az illetéktelen felhasználók elől.

Saját bevallása szerint kezdetben Corbató sem hitt abban, hogy ez a fajta biztonsági megoldás elterjedhet. A személyi számítógépek 1980-as évek eleji forradalma azonban a betűk és számok kombinációjából álló passwordöket is a mindennapok részeivé tette.

