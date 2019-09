Teszteltük az okosórát, amivel a távolból lehet ellenőrizni a nagyszülők egészségét

Bár még mindig nem érték el az igazi áttörést a mindennapokban, folyamatosan jönnek az újabb és újabb funkciókkal ellátott, vagy a már jól ismert funkciókat tematikusan csoportosító okosórák. A Vodafone most egy magyar céggel állt össze, hogy a PS Watch nevű okosórát időseknek szánt egészségügyi kiegészítőként márkázza újra.

Négy éve mutatták be a magyar fejlesztésű Private Sentinel mobilalkalmazást, amelyen keresztül támadás, baleset, tűz vagy terrorveszély esetén egy gombnyomással lehetett riasztani a hatóságokat, valamint egy előre beállított névjegyzék összes tagjának. Ezt fejlesztették most tovább úgy, hogy illeszkedjen a Senior Okosóra koncepciójába.

Az óra vérnyomás és pulzus mérésére alkalmas, vész esetén (vagy igazából bármikor) pedig a SIM-kártyájába előre betáplált telefonszámot fel is lehet hívni vele. De ez visszafelé is működik: a szolgáltatáshoz tartozó appon vagy egy online felületen a távolból is le lehet kérni az egészségügyi adatokat, fel lehet hívni az órát, és GPS-en keresztül térképen is lehet követni, merre jár az okosórát viselő személy.

Hogy mik a kezdeti buktatók, miben szorul még javításra a szolgáltatás, és mennyibe fáj a nagyi egészségének monitorozása, videónkból kiderül: