A gépek már a falakon is átlátnak

A gépi képfeldolgozás és -elemzés, vagyis a gépi látás (machine vision) néhány év alatt eljutott oda, hogy embereket, arcokat, különböző tárgyakat, sőt még cselekvéstípusokat is képes legyen nagy hatékonysággal felismerni. Hiányosságok azonban még mindig akadnak: az átfedésben lévő tárgyakkal és emberekkel, a különböző bőrszínekkel vagy a bonyolultabb mozgásokkal egyelőre nem sikerült megbarátkoznia az algoritmusoknak.

Eddig a sötéttel is meggyűlt a baja a gépeknek, egy új kutatás szerint azonban sikerült megoldást találni: ahelyett, hogy az elektromágneses spektrumnak az emberi szem által is látható fénytartományát vennék igénybe, inkább a rádióhullámok segítségével érzékelik a környezetüket. A rádióhullámok a falakon is áthatolnak, az emberi test pedig egyszerre sugározza és veri vissza őket.

Persze az így alkotott képek alacsony felbontásúak és zajosak, ezért a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói ötvözték a két különböző tartományt felhasználó gépi látási technikákat. Tianhong Li és társai sikeresen betanítottak egy rádióhullámokkal látó rendszert, hogy látható fényben készült képek alapján beazonosítsanak embereket, és azt is, hogy épp mit csinálnak egy rosszul megvilágított szomszédos szobában.

A módszer azon alapul, hogy ugyanazokat a mozdulatsorokat fény és rádióhullám használatával is rögzítik, majd a kettőt összevetve a neurális hálózat megtanulja, hogy melyik rádiójelhez milyen kép tartozik. A nehézséget annak biztosítása jelentette, hogy a gépi tanulási folyamatban az algoritmusok az emberek mozdulataira koncentráljanak, például a háttér helyett. A kutatók ezért beiktattak egy köztes lépést a folyamatba: a gép először 3D-s pálcikafigurákat generál, hogy reprodukálja a jelenetben látható emberek mozdulatait.

Ennek leginkább adatvédelmi szempontból lehet jelentősége, bizonyos arcfelismerő rendszerekkel szemben ugyanis gyakran fogalmazzák meg azt a kritikát, hogy anélkül elemzi és tárolja egy ember képmását, hogy az beleegyezett volna, és egyáltalán bármilyen funkciója lenne az arcfelismerésnek.

Li szerint ezzel a technológiával az időseknek szánt okos asszisztensek például anélkül tudnák értesíteni a mentőket egy esésről, hogy valós képeket rögzítene és tárolna a rendszer, így az nem sérthet személyi jogokat.

