Egy új módszerrel egy percen belül kimutatható a kannabiszhasználat

A marihuána a legelterjedtebb törvénybe ütköző drog az Egyesült Államokban – annak ellenére, hogy egyre több állam dönt a szer legalizációja mellett. Texas még nem tartozik közéjük, a Texasi Egyetem kutatói pedig egy új bioszenzort hoztak létre, amellyel egy perc alatt meg lehet állapítani, hogy a szer hatása alatt van-e valaki.

A szenzor nyál alapján kijelzi, hogy mennyi tetrahidrokannabinol (THC) van a tesztalany szervezetében, bár Shalini Prasad, a tanulmány egyik szerzője arra is felhívja a figyelmet, hogy a kannabisz hatása egyénenként nagyban változó. Prasad szerint a találmány legfőbb előnye a gyorsasága: hasonlóan az alkoholszondához, a szenzor használatával pillanatokon belül kiderül, hogy használta-e valaki a szert, és a szondához hasonlóan ennek is a közúti ellenőrzésekben lehet majd nagy szerepe.

A rendőr és az orvos is használhatja

A módszer 95 százalékos hatékonysággal működik, és a kutatók három éven keresztül dolgoztak a tökéletesítésén – a legfőbb kihívást a nyálban található egyéb anyagok által keltett háttérzaj kiszűrése jelentette. Prasad szerint jelenleg nincs az alkoholéhoz hasonló határérték a kannabiszra, mert eddig nem is tudták gyorsan és megbízhatóan mérni a fogyasztás mennyiségét, az új szenzorral viszont ez is megoldódhat.

Eddig is létezett nyállal végezhető drogteszt THC-ra, de az lassú volt, és nem is lehetett vele megállapítani a fogyasztás mértékét. A hatóanyag alkalmi felhasználók esetében 1-3, gyakori felhasználóknál akár 29 napig is kimutatható a nyálban. Nagy-Britanniában és Ausztráliában a rendőrség már végez nyálteszteket.

Prasad szerint az új teszt nem kizárólag a bűnüldözésben nyújthat hasznot, hanem az orvostudományban is: egyre szélesebb körben alkalmazzák az orvosi marihuánát, a szenzor segítségével pedig könnyebben beállíthatják a szükséges adagolást is.