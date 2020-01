A szaúdi koronaherceg hekkelte meg Jeff Bezos telefonját

A szaúd-arábiai trónörökös, Mohamed bin Szalman személyesen hekkelhette meg Jeff Bezos, az Amazon vezetőjének telefonját 2018 májusában – tárta fel a Guardian.

Egy igazságügyi informatikai vizsgálat eredményeire hivatkozva a lap azt írja, hogy Bezos és bin Szalman kedélyes üzeneteket váltottak a WhatsAppon, amikor is a koronaherceg telefonjáról egy rejtélyes videofájl érkezett Bezoséra. Az Amazon-vezér telefonja rögtön megadta magát, és nagy mennyiségű adatot kezdett kifelé továbbítani a vizsgálat szerint.

A The Dissident című, pénteken bemutatandó dokumentumfilm szerint a gyanús fájl a WhatsApp 2018 májusában felfedezett sebezhetőségét használta ki, amikor a Pegasus kémprogramot telepítette a világ második leggazdagabb emberének telefonjára.

A szaúdi trónörököst már évekkel ezelőtt a világ egyik legveszélyesebb emberének tartották, pedig csak tavaly hozták összefüggésbe Dzsamál Hasogdzsi disszidens szaúdi újságíró megöletésével. A CIA vizsgálata arra jutott, hogy személyesen rendelte el a gyilkosságot, de az ügyben a helyi bíróság végül nyolc másik embert vádolt meg.

Szaúd-Arábia amerikai nagykövetsége a Twitteren reagált a Guardian állításaira, abszurdnak nevezve a vádat. „Az állítások kivizsgálást követeljük, hogy napvilágra kerüljenek a tények” – írták.

Bár Hasogdzsi meggyilkolásához képest a Bezos-telefon meghekkelése gyerekcsínynek tűnik, az ügyet súlyosbítja, hogy a hekkelés után egy éven belül kiszivárogtak az Amazon-vezér adatai, és a Mediumon tavaly februárban megjelentett cikkében Bezos azzal vádolta a National Enquirer nevű bulvárlapot, hogy megpróbálta megzsarolni őt a házasságon kívüli viszonyát leleplező meztelen képekkel és üzenetekkel. (A házasság tavaly nyáron véget is ért.)

Bezos éppen a bulvárlapban egy évvel korábban megjelent cikk miatt kezdett el az ügyben vizsgálódni, hogy hogyan szivároghattak ki adatok a telefonjáról. Bezos biztonsági főnöke, Gavin de Becker arra jutott, hogy a szaúdi kormány állhat az ügy mögött. Egyes szakértők szerint a motiváció az lehetett, hogy a szaúdiak némi befolyást szerezzenek Bezos fölött, aki amúgy az ország vezetését hevesen kritizáló és a Hasodgzsi-gyilkosság fejleményeit is szorosan követő Washington Post tulajdonosa is. A lapba Hasogdzsi maga is írt.

Andrew Miller, az Obama-kormány nemzetbiztonsági tanácsadója szerint „valószínűleg úgy gondolták, hogy ha találnak valamit Bezos ellen, azzal befolyásolhatják, hogyan jelenik meg Szaúd-Arábia a Postban”.

