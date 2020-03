Bezár a Miniversum, végleg elbúcsúzhatunk Európa egyik legnagyobb terepasztalától

Március végén végleg bezár a Miniversum, Európa egyik legnagyobb terepasztala, ami hat év alatt 600 ezer látogatót fogadott. Itt az utolsó lehetőség, hogy a makettek és vonatok szerelmeseként végigkövesd az 1,3 km hosszan, alagutakon és völgyhidakon keresztül kanyargó, 14 települést érintő sínpályákat, és az 5000 miniatűr figura egyikével együtt várakozz valamely pályaudvaron, hogy menetrend szerint begördüljön a 100 vonat valamelyike.

A Miniversumban te is beleszólhatsz az események folyásába. Vajon észreveszed, hogy a gomb megnyomásával éppen mit irányítottál a százszoros kicsinyítésű, rendkívül részletgazdag és folyamatosan mozgásban lévő terepasztalon? Talán az 1200 jármű valamelyikét mozdítottad az utakon, vagy a pisilő bácsi vízháztartásának szabályozó gombját nyomogatod éppen?



Ha még most utoljára ellátogatsz a Miniversumba, egy képkiállítás keretében a múzeum történetéről is megtudhatsz sok érdekességet. A Miniversum ötlete Kocsi Attila fejéből pattant ki, aki Németországban látott hasonlót. Ekkor határozták el Vida Lászlóval és Martisz Gáborral, hogy Magyarországon felépítenek egy gigantikus terepasztalt.

Fotó: Miniversum

Hobbista makettkészítőket versenyeztettek meg, és közülük a legjobbak építették fel a Miniversumot huszonötezer munkaóra és öt tonna faanyag felhasználásával. Bár a projekt üzletileg is nyereséges volt, a befektetők úgy ítélték meg, hogy a pénzt ennél jobban is be tudják fektetni a jövőben, ami nagyrészt abból adódik, hogy a makettek folyamatos üzemeltetése és karbantartása is jelentős ráfordítást igényelt. Ezért most elérkezett az idő, hogy darabokra szedjék.

Nagy kár, hogy az utolsó hetek épp a koronavírus-pánik idejére esnek (március 12-i tájékoztatás szerint a Miniversum továbbra is nyitva tart, de a létszámot száz fő alatt tartják). Ha mégis elmennétek megnézni, vigyetek kézfertőtlenítőt, és gombnyomogatás után ne nyúljatok az arcotokhoz. A gyerekeknek van játszóház, ahol kedvükre vonatozhatnak – itt fokozattan ügyeljetek, vagy ezúttal hagyjátok ki. Legalább ilyen érdekes megtekinteni a 18 monitorból álló vezérlőt is, ahol a vonatok mozgását minikamerákon keresztül lehet figyelni. A katasztrófavédelmi szabályozások miatt egyébként eddig is maximum 225 főt engedtek be a látogatótérbe, így a járvány miatt idő előtti bezárásra egyelőre nincs szükség.

Fotó: Merse E. Gaspar

Ha nem tudtok elmenni, nézzétek meg a Miniversum honlapján a képeket, vagy tekintsétek meg fotósorozatunkat alább.