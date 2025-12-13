Mit adott nekünk a mesterséges intelligencia 2025-ben?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Furcsán indult 2025: januárban ChatGPT-vel megtervezett Cybertruck-robbantásról, Mao elvtársat éltető és Tienanmen-tagadó kínai chatbotról, valamint a Brad Pitt kamu veseműtétjét érintő AI-csalásról írt cikkekkel vágtunk bele az évbe. Az Egyesült Államok elnökét ekkor úgy hívták, hogy Joe Biden, ha emlékszik még valaki.

Aztán jött Donald Trump, és az America First jegyében egyből elkezdtek röpködni a dollár-százmilliárdok az iparban, ami azóta is tartó, sosem látott mértékű adatközpont-építési lázba kergette a techcégeket – kérdés, hogy mit szól ehhez hosszú távon a környezet, vagy épp az áramhálózat. Az biztos, hogy ezzel a biznisszel szinte az összes nagy szereplő jól jár: az AI-t fejlesztő (OpenAI, Google, Meta, Anthropic), az infrastruktúrát szolgáltató (Amazon, Microsoft, Oracle) és a chipgyártó cégek (Nvidia, AMD, Intel) is. A kérdés, hogy boomról vagy lufiról van szó, és ha lufiról, akkor pukkad-e már, végigkísérte az évet.

Az AI Híradó idei utolsó adásában Bodnár Zsolt és Tóth András áttekinti az év legfontosabb történéseit és fejlesztéseit, legnagyobb nyerteseit és veszteseit, de a Google és az OpenAI év végi csatája is szóba kerül. (Azt még nem tudhattuk, hogy a felvétel másnapján meg is jelenik a GPT–5.2, ami újabb fordulatot hoz a küzdelembe.) Izgalmas év volt, és még nincs is vége – volt miről beszélgetni.

Nézd meg itt: