Terhességi tesztre kódolta a Doomot egy programozó

Elég extrém eszközt választott a legendás lövöldözős videojáték, a Doom futtatására Foone Turing kaliforniai programozó: egy terhességi teszt kijelzőjét varázsolta játéktérré.

A gamer a Twitteren mutatta meg, ahogy különféle videókat, például Rick Astley Never Gonna Give You Up című slágerét vagy egy táncoló bogarat játszik le a meghackelt terhességi teszt.

A retweetek áradatát viszont azzal érte el, hogy elkezdte a Doom and The Elder Scrolls V: Skyrim videojáték jeleneteit játszani az orvosi eszközön.

Sokan már ekkor azt hitték, hogy tényleg játszani is tud a terhességi teszten, kellett azonban még néhány óra, mire a programozó szállította is a nem mindennapi teljesítményt. Fontos hozzátenni, hogy Turing a terhességi teszt műanyag borításán kívül szinte mindent kicserélt: egy 128x32 pixeles, monokróm kijelzővel és egy csatolt mikrokontrollerrel is kiegészül a Doom legújabb platformja.

Foone dobása garantáltan bekerül a programozók körében zajló „Will it run Doom?” kihívás legendáriumába, ami arról szól, milyen lehetetlen eszközön lehet még futtatni a lövöldözős játékot. A listán eddig szerepelt a Minecraft, egy mikrohullámú sütő kijelzője vagy éppen a Jóbarátok második évadának nyolcadik epizódjában látható laptop, amivel Chandler gépelte be Ross listáját.

John Romero 1993-ban alkotta meg a Doomot, amely a sci-fi-horror világával és a szupergyors hentelésével szerzett egyből hatalmas rajongótábort, a kiépített multiplayer funkciójával azóta pedig a hálózati játékok legnagyobbjává vált.

