Mortal Kombat, Doom, FIFA 96 – több mint 2500 DOS-játék került fel a legnagyobb internetes archívumba

Az Internet Archive amerikai nonprofit szervezetet a Wayback Machine nevű szolgáltatásáról ismerhetik a legtöbben, többek között ez az online időgép biztosítja azt, hogy ami az internetre egyszer felkerül, az a legtöbb esetben ott is marad. De az archívum rengeteg más területet is lefed: online könyvtára van, régi rádióműsorokat és koncertfelvételeket lehet meghallgatni, itt dagasztják a NASA audovizuális archívumát – és, ami a lényeg, régi videojátékokat is lehet játszani.

Az oldalra 2015 óta kerülnek fel DOS operációs rendszerre írt játékok, amiket a DOSBOX nevű emulátoron keresztül lehet online betölteni, így még a letöltéssel és a kompatibilitási problémákkal sem kell törődni, mert egyenesen a böngészőben lehet velük játszani. A játékok a legdurvább esetben is néhány száz megabájtosak, de gyakran az egy megabájtot sem érik el, a betöltési sebesség is ettől függ.

Most több mint 2500 játékkal bővült a tár, leginkább a kilencvenes évek elejéről-közepéről, de akadnak még ősibb darabok is: a Digger nevű labirintusos játékot például 1983-ban adták ki, az alig másfél éves IBM PC-kre. Az összes új játék közül itt lehet válogatni.

Forrás: Internet Archives

És persze ismertebb játékok is helyet kaptak az egészen pontosan 2547 darabbal bővült gyűjteményben: a Mortal Kombat, a Mario & Luigi, a Star Wars TIE Fighter vagy X-Wing, az eredeti Alone in the Dark és az 1996-os Need for Speed mellett a különböző korai FIFA, Forma-1 vagy Championship Manger verziók közül is lehet válogatni. Na és itt a lehetőség kipróbálni az első Microsoft Flight Simulatort, mielőtt megjelenik a szinte ijesztően élethű 2020-as változat.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: