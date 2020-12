Az állatorvosok többsége már tapasztalja: az éghajlatváltozás növeli a parazitózisok gyakoriságát

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A több mint 30 országra kiterjedő Protect Our Future Too kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a társállatok egészségét érintő kockázatokra, melyek az éghajlatváltozás következtében jelentkeznek. Az ennek keretében az MSD Animal Health által végzett kutatásból kiderül, hogy az európai állatorvosok 78 százaléka szerint megnövekedett a vérszívó ízeltlábúak, köztük a kullancsok és bolhák száma, 74 százalékuk pedig állítja, hogy ez a hidegebb hónapokban (október és március között) is megfigyelhető. Az európai állatorvosok több mint kétharmada szerint ezzel párhuzamosan megnőtt a külső élősködőkhöz köthető betegségek száma is. A megkérdezett magyar állatorvosok 98 százaléka szerint Magyarországon is gyakoribbá vált a kutyák kullancsok által terjesztett betegsége, a babéziózis.



„Az éghajlatváltozás hatására hosszabb ideig aktívak a hazánkban előforduló kullancsfajok, miközben új fajok is megjelennek olyan területeken, ahol korábban nem fordultak elő” – fűzi hozzá a Protect Our Future Too kezdeményezést támogató Prof. Farkas Róbert, az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékének professzora.

A megkérdezett magyar társállat tulajdonosok 75 százaléka érzi úgy, hogy nem elég informált az éghajlatváltozás társállatokra gyakorolt negatív hatásairól. Ezzel összhangban, a magyar állatorvosok 69 százaléka úgy látja, a gazdik nem rendelkeznek megfelelő tájékozottsággal a témában.

Mivel a kullancsok a különféle kórokozók terjesztése miatt veszélyt jelentenek a társállatok egészségére, a melegebb időjárás következtében a korábbiaknál fontosabbá válik a kullancsok elleni védekezés. A hazánkban megkérdezett társállattartók 77 százaléka egész évben védi állatait az ízeltlábú külső élősködőktől, 13 százalékuk azonban csak a nyári hónapokban gondoskodik a védelemről. A felmérésből kiderült az is, hogy hazánkban a társállattartók 79 százaléka először az interneten keres információt ezzel kapcsolatban, s csak 42 százalékuk keresi fel az állatorvosokat. A korszerű és hatásos kezelés kiválasztásához azonban elengedhetetlen állatorvoshoz fordulni.