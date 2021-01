Reformhangulat az amerikai légierőnél: a nők hosszabbra növeszthetik a hajukat

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az Egyesült Államok légiereje bővítette a női szolgálatteljesítők számára engedélyezett frizurák listáját. A légierőnél szolgáló nők ezentúl két copfot vagy lófarkat is köthetnek maguknak, ha a hajuk nem lóg túl a vállukon, nem szélesebb a fejüknél, és a frufrujuk nem lóg a szemükbe.

A csütörtökön bejelentett rendelet jövő hónapban lép hatályba. A korábbi előírás csak akkor engedélyezte a lófarok, a frufru vagy a fonott haj viseletét, ha a hossza nem lógott túl a légierőnél rendszeresített egyenruha gallérján.

Eddig, és ne tovább: februártól ilyen hosszúra növeszthetik a hajukat az amerikai légierőnél szolgálatot teljesítő nők. Illusztráció: United States Air Force

„A döntéssel az „Ilyen repülők kellenek!” kezdeményezést szeretnénk támogatni, illetve így kívánjuk fenntartani a kiválóság kultúráját, ami továbbra is vonzó pályává teszi a légierőt a pilóták és családjaik számára. Hálás vagyok a női vezetőknek, a Women’s Initiative Teamnek és a légierő igazgatóságának, amiért figyelembe vették a csapattársaink visszajelzéseit és kutatásait.”

–idézte a sajtóközlemény Charles CQ Brownt, a légierő vezérkari főnökét.

Brown először augusztusban vetette föl annak a lehetőséget, hogy az egyenruhás nők másféle frizurát is viselhessenek. A változtatással szeretnék elérni, hogy a szolgálati öltözködésre és megjelenésre vonatkozó szabályok enyhítésével befogadóbb kultúrát teremtsenek a légierőnél. A Women’s Initiative Teamtől érkező több ezer visszajelzés sokat segített abban, hogy változtatni lehessen az elavult és korlátozó szabályozáson.

Az amerikai haderő más egységeinél már korábban engedélyezték a lófarokfrizura viseletét, de csak nagyon korlátozott mértékben. A tengerészgyalogság 2019-ben közepes hajhosszúságot engedélyezett a női szolgálatteljesítőknek a fizikai kiképzés ideje alatt, a hadseregben szolgáló nőknek pedig be kellett fonniuk a hajukat. A legmegengedőbbnek azonban a haditengerészet bizonyult: korábban csak a fizikai kiképzéshez használt egyenruhát viselő katonák hordhattak lófarokfrizurát, de egy 2018-as szabályváltozás a munkaruhákra is kiterjesztette az engedélyt.

A légierőnél bevezetett változtatások az űrhadosztályra (Space Force) is érvényesek lesznek, amíg nem vezetnek be saját, egységes szabályozást.

„A pilótáink egészségügyi problémái miatt érzett aggodalmakon túl azt is figyelembe kell vennünk, hogy nem minden nőnek van ugyanolyan típusú haja, és az új szabályainknak tükrözniük kell a haderőnk sokszínűségét is. Örülök, hogy lehetővé tettük ezt a fontos változtatást a szolgálatteljesítő nőknek.”

– mondta a Military hírportálnak JoAnne Brass, a légierő főtörzsőrmestere.

A légierő azt is fontolgatja, hogy kibővíti a férfiak számára engedélyezett szakállstílusokat is; a hivatalos közlemény szerint a közeljövőben ezt a kérdést is felül fogják vizsgálni.

