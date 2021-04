Holland és brit politikusokat is átvert a szélhámos, aki orosz ellenzéki vezetőnek adta ki magát egy videókonferencián

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Holland politikusok első kézből kaptak ízelítőt arról, hogy milyen veszélyeket rejt magában a deepfake technológia, ami a mesterséges intelligencia segítségével bárkinek az arcára montírozhatja egy tetszőleges személy képét.

Múlt szerdán holland politikusok megbeszélést tartottak a Zoomon balti és brit kollégáikkal, valamint Leonyid Volkovval, az orosz ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij kabinetfőnökével. Hogy a politikusok a járványra való tekintettel nem élőben, hanem a Zoomon tartották a megbeszélést, teljesen érthető. Ahogy az is, hogy Volkov sem személyesen vett részt a találkozón, mivel Oroszországban üldözik, így kénytelen volt Vilniusba költözni. Az viszont érthetetlen, hogy hogyan vehetett részt a konferencián valaki, aki nem Volkov volt, de a megszólalásig hasonlított rá.

A résztvevőknek először fel sem tűnt, hogy nem a valódi Volkovval, hanem egy imposztorral beszélnek. Az elkövetési módszer ugyanakkor nem újdonság: az imposztor már máskor is Volkovnak hazudta magát, és több megbeszélésen is részt vett lett és ukrán politikusokkal, illetve észt, litván és brit politikusokat is megkörnyékezett.

A holland napilapok, többek között az NL Times és a De Volkskrant idézték a képviselőház közleményét, amely szerint az érintetteket felháborította az eset, és mindent meg fognak tenni azért, hogy a jövőben elkerüljék a hasonló eseteket.

A történteknek látszólag nem voltak komoly következményei, de az eset rávilágított, hogy a deepfake mekkora kockázatot jelent. Ha az efféle manővereket államilag támogatják, a deepfake-kel trükköző személyek rossz politikai döntésekbe hajszolhatják az egyes nemzetek képviselőit, és szétzilálhatják a nemzetközi szövetségi rendszereket. A csalók kiszűréséhez valószínűleg szigorítani kell majd az ellenőrzési folyamatokon, hogy a résztvevők meggyőződhessenek róla: a beszélgetésben részt vevők valóban azok, akinek mondják magukat.

Egy holland technológiai szakértő, Jarno Duursma a Volkskrantnak azt mondta, hogy az ál-Volkov feltűnése aggasztó fejlemény.

„Tudtuk, hogy egy napon megtörténik, és úgy látszik, hogy most benne is vagyunk nyakig. A kivitelezés igen meggyőző volt. […] A videókonferenciák világában élünk. A politikai is átkerült ide. Többé nem tételezhetjük fel, hogy a meetingen részt vevő személy csakugyan az a személy, akinek mondja magát. […] Ez a művelet profik munkája volt – nyilván sokáig készültek rá. Lehet, hogy állami szereplők voltak.”

– mondta Duursma.

Ruben Brekelmans, a holland parlamenti bizottság tagja, a VVD képviselője, aki szintén részt vett a találkozón, pénteken azt nyilatkozta, hogy különösen aggasztónak találta a jelenséget.

„Az efféle esetek eltántoríthatják a képviselőket attól, hogy külföldi ellenzéki pártok képviselőivel beszéljenek. Nem szabad engednünk ennek! Biztosítanunk kell annak a lehetőségét, hogy továbbra is biztonságosan beszélhessünk egymással.”

– mondta Brekelmans.

