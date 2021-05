Orvosválasztás szabadon – így még lehetséges

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az új egészségügyi szabályozás ellehetetlenítette az állami egészségügyben a szabad orvosválasztást. Ezt ugyanis szükségesnek látták a hálapénz sikeres eltörléséhez. Ezzel mi, páciensek viszont nem járunk túl jól. Most ugyanis már nemcsak a hosszú várólistákon kell átverekednünk magunkat, ha igénybe vennénk az állami intézmények szolgáltatásait, hanem gyakorlatilag zsákbamacska játékot is játszunk. Hiszen sosem tudhatjuk, éppen kivel kell megosztanunk kínos problémáinkat az amúgy is leterhelt orvosok közül.

Igaz, hogy kórtörténetünket már bármelyik szakember eléri az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren, vagyis az EESZT-n keresztül, a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő orvos-beteg kapcsolat kialakítására már sokkal kevesebb esély van. Ez ráadásul növeli a rossz tapasztalatok kockázatát, ezzel együtt pedig drasztikusan csökkenti a betegek orvoshoz járási hajlandóságát. Márpedig nagyon is szükségünk van azokra a tapasztalt szakemberekre, akikhez bizalommal fordulhatunk, ha baj van. Szerencsére van megoldás!

Belépő a magánegészségügy világába

Mivel az egészségügyi állapotunkat érintő adatok kényes információnak, magánügynek számítanak, természetes, ha mi szeretnénk kiválasztani, kivel osztjuk meg ezeket. A magánegészségügy világában továbbra is van lehetőségünk arra, hogy mi válasszuk ki – akár az interneten olvasott értékelések, vélemények alapján – azt a szakembert, akihez nyugodt szívvel megyünk vizsgálatra vagy kezelésre.

A szabad orvosválasztáson túl azonban számos más előnyöket is kiélvezhetünk egy magánklinikán: a gyors kiszolgálást – akár már másnapra foglalható időpontokkal –, a professzionális ellátást, a kedves fogadtatást és nyugodt körülményeket, valamint az exkluzív környezetet is. A lényeg tehát az, hogy az állami egészségügy hosszú várólistáival és leterhelt szakembereivel szemben egy magán intézményben azonnali ellátást kaphatunk, és sokkal kedvezőbb körülmények között lábadozhatunk.

A baj csak az, hogy erről még ma is sokan azt gondolják, “túl szép ahhoz, hogy igaz legyen”. Illetve, ha igaz is, egy átlag magyar ember számára ez megfizethetetlen. Valóban nem olcsó mulatság, ha minden egyes magánegészségügyi látogatásunk árát a családi kasszából kell kigazdálkodnunk. Egy teljeskörű kivizsgálás ugyanis akár több százezer forintba is kerülhet, a rendszeres kontroll áráról nem is beszélve. Azonban mint tudjuk, a legtöbb szolgáltatás sokkal jobban megéri, ha bérletet váltunk rá – ez a magánorvosi ellátással is így van, ennek “bérlete” pedig a szolgáltatásfinanszírozó (vagy más néven magánorvosi) egészségbiztosítás.

A magánorvosi biztosítás ereje

Az egészségbiztosítások egyik fajtája a magánorvosi/szolgáltatásfinanszírozó biztosítás. Ha ilyen szerződésünk van, akkor – az összegfinanszírozó konstrukciókkal ellentétben – betegség esetén nem pénzhez, hanem professzionális ellátáshoz, gyors kivizsgáláshoz és megbízható kezeléshez juthatunk.

Nekünk tehát mindössze a havi díjat kell fizetnünk, cserébe pedig megnyílik előttünk az út a magánorvosi szakrendelések széles köre felé, de még a képalkotó diagnosztikai eljárások és a laboratóriumi vizsgálatok is elérhetővé válnak számunkra. Ráadásul nemcsak a betegségek diagnosztizálásához és korai kezeléséhez jön nagyon jól egy ilyen lehetőség, hanem akár szűrővizsgálatokat is kérhetünk a csomagunkhoz a megelőzés jegyében. Ezeken felül a szakemberekhez való eljutás folyamata is jelentősen leegyszerűsödik egy ilyen biztosításnak köszönhetően. Nekünk ugyanis csak fel kell hívnunk a biztosító call centerét, elmondani a panaszainkat és esetleges igényünket – például azt, hogy melyik napra vagy milyen településre keressenek nekünk időpontot –, és már sorolja is nekünk az ügyintéző a választható lehetőségeket.

Természetesen azt is megmondhatjuk, hogy konkrétan melyik szakemberhez szeretnénk menni, és amennyiben a biztosítónk kapcsolatban áll az adott orvost foglalkoztató szolgáltatóval, akkor semmi akadálya annak, hogy az általunk választott doktor kezei közé kerüljünk. A biztosító tehát az elvárásainkat figyelembe véve kutatja fel a szóba jövő megoldásokat, a vizsgálatok árát pedig az általunk befizetett havi díjból fizeti ki. Ezzel jelentős időt és pénzt spórolunk.

Az egészségbiztosításhoz tartozik továbbá egy orvosi ügyeleti vonal is, amelyet a hét minden napján, a nap 24 órájában hívhatunk, ha tanácsra lenne szükségünk egészségügyi állapotunkkal kapcsolatban. (Fontos tudni azonban, hogy ez nem jelent valós ügyeleti rendszert, tehát nem tudnak házhoz küldeni orvosokat, és egy sürgősségi vakbélműtétre sem tudnak beszállíttatni minket a magánklinikára. De például megerősítést kaphatunk, hogy valóban szükséges-e mentőt hívnunk a tüneteink miatt, vagy tanácsolhatnak olyan vény nélkül kapható gyógyszert, amely megoldhatja vagy enyhítheti a problémánkat.)

Fotó: Pixabay

Mennyi az annyi?

Miután sorra vettük a magánorvosi biztosításban rejlő lehetőségeket, már csak egy fontos kérdés maradt, mégpedig az ár. Nem véletlenül hagytuk ezt a végére, ezt ugyanis a legnehezebb konkrétan meghatározni.

A havi díjat számos tényező befolyásolja, életkorunktól kezdve az aktuális egészségügyi állapotunkon és életmódunkon át egészen az ellátással kapcsolatos igényeinkig. Általánosságban azonban elmondható, hogy egy alap csomag már havi 8 ezer forinttól is elérhető, míg egy korlátlan, extrákkal rendelkező konstrukcióért akár 35 ezer forintot is elkérhetnek havonta.

Nagyon fontos azonban, hogy mindenképpen olyan biztosítási díjról írjuk alá a szerződést, amelynek havi befizetése nem okoz számunkra anyagi nehézségeket. Ez különösen lényeges a magánorvosi ellátás elérhetősége szempontjából is, ha ugyanis 90 napja tartozunk a befizetésekkel, akkor nem vehetjük igénybe a szolgáltatásokat.

A legjobb biztosítás kerestetik

Nem szabad elfelejteni, hogy egy magánorvosi biztosítással nem válthatjuk ki teljesen az állami egészségügyi ellátást, sürgős és nagy műtéteket ugyanis például nem tudnak végezni a magánklinikákon. Ennek ellenére ez egy nagyszerű lehetőség, ha megkerülnénk a hosszú várólistákat, valamint ha a szolgáltatók weboldalain feltüntetett áraknál lényegesen olcsóbban vennénk igénybe a magánklinikák nyújtotta színvonalas ellátást.

Ám nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy biztosítónként és csomagonként változik, hogy hányféle szakvizsgálat tartozik a szerződésünkhöz, és azokon egy éven belül hányszor vehetünk részt. A legideálisabb termék kiválasztásához tehát érdemes egy független szakértő segítségét kérni, így biztosan nem lesz olyan forint, amit feleslegesen fizetnénk ki, cserébe viszont élhetünk a szabad orvosválasztás jogával és szemmel tarthatjuk egészségügyi állapotunkat.