A Google megvalósította a Black Mirrorba illő 3D-s videocsetelést

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A járvány alatt felértékelődött az online kommunikáció, így a videocsetelés szerepe is, és már több mint egy éve jelent első számú kapcsot családtagok, barátok, munkatársak között a Zoom, a Skype, a Meet, a Teams és társaik. Ha már így alakult, a Google rákapcsolt a fejlesztésekre, hogy új szintre emelje a videós beszélgetéseket – így született meg a Project Starline.

„Képzeld el, hogy egy képernyő helyett egy mágikus üvegtáblát bámulsz, és az üvegen keresztül megjelenik egy másik személy a túloldalon” – írja le a technológia lényegét Steve Seitz, a Google mérnöke a most bemutatott promóciós videóban.

A Google szerint a projekt megvalósításához három területen kellett áttörést elérni: a 3D-s képalkotásban, a rengeteg adat tömörítésében és azok átküldésében a jelenlegi hálózatokon, valamint a háromdimenziós képet valószerűen megjelenítő képernyő megalkotásában, amihez 3D-szemüvegre sincs szükség. A videó alapján a hatás tényleg olyan, mintha egymással szemben ülnének a promó kedvéért összehozott, egymást rég nem látó családtagok és ismerősök.

A technológia egyelőre csak a Google három irodájában (San Francisco, New York, Seattle) berendezett fülkékben elérhető, mivel egyedi hardverek és speciális eszközök szükségesek a működéséhez, de a videóban elhangzottak szerint a cég tervei között szerepel a technológia kompaktabbá, olcsóbbá és könnyebben elérhetővé tétele. A több ezer órás tesztelés során orvosokkal és a média képviselőivel is kipróbálták a Black Mirrorra emlékeztető 3D-csetet, hogy visszajelzéseikkel segítsék a fejlesztést.

A 3D-s videobeszélgetéseknek egyébként realitást nyújthat a világszerte épülő 5G-hálózat (a nagyobb kapacitás és gyorsabb válaszidő által), és a verseny is felpörgetheti a fejlesztéseket, hiszen nem a Google az egyetlen, aki hasonló technológiával próbálkozik. A Facebook VR-csapata 2019-ben mesélt arról, hol tart épp a 3D-videocset fejlesztésében, a Microsoft idén mutatta be a Mesh nevű hologramos platformját, de az MIT-n is aktívan kísérleteznek ilyesmivel.