Biró Attila játéka, a PyraDice nyerte a Qubit Nagy Tavaszi Társasjáték-fejlesztő Versenyét

A Qubit idén április elsején először hirdette meg Nagy Tavaszi Társasjáték-fejlesztő Versenyét, amelyre írogatós (paper & pencil) játékok beküldését vártuk. A résztvevőknek több mint két hónapjuk volt játékuk elkészítésére és beküldésére. A versenyre tekintélyes mennyiségű pályamű érkezett. A 45 beérkezett játék között voltak egészen egyszerűek és nagyon bonyolultak is; voltak pörgős, rövid és gondolkodós hosszú játékok; voltak kettesben és akárhány fővel is játszható játékok; voltak konfrontatívak. voltak kooperatívak, sőt félkooperatívak is. A versenyzők között akadt, akinek korábban már jelent meg játéka, de a legtöbben most próbálták ki magukat először a játékfejlesztés terén. Volt, aki egyedül fejlesztette a játékát, de indultak csapatok is, akadt induló, aki több játékot is küldött, sőt egyvalaki kihasználta a maximális három beküldhető játék lehetőségét. A verseny mindenképpen elérte a célját, egyrészt sokakat motivált, másrészt sok újdonsággal és kiváló ötlettel találkoztunk, amikkel most a nyilvánosságot is gazdagítják a versenyzők. Reméljük, mindenki örömére szolgálnak az itt és később még közlésre kerülő játékok!

A háromtagú zsűri (Hegedűs Csaba az A-Games és a JEM Magazin képviseletében, Vágó I. Dániel a Gémklub Stúdiótól és jómagam a Qubit társasjátékos rovatának részéről) fejenként 30 pontot adhatott a játékokra. Véleményeztük, hogy a játékhoz mennyire passzol az írogatós jelleg, értékeltük a szabályok érthetőségét, a kellékek funkcionalitását, de legtöbb részpontszámot az újszerűségre és a játékélményre osztottunk ki. Ilyen módon a maximális pontszám 90 pont volt. Az élmezőny nagyon szoros volt, mindössze néhány pont döntött, és meg kell jegyeznünk, hogy a dobogóról lemaradt és különdíjban sem részesülő játékok között is még sok jó játék van, amiket jó szívvel ajánlanánk – ezekről a szerzőkkel való egyeztetés után még bővebben beszámolunk. Ha pedig valaki a zsűri tagjaitól további visszajelzést szeretne a játékáról, keressen bennünket nyugodtan a verseny kiírásában megadott e-mail címen.

A díjazottaknak gratulálunk, nyereményük és oklevelük átadása végett hamarosan felvesszük velük a kapcsolatot. A többi versenyzőnek is köszönjük az értékes játékokat, olvasóinknak pedig jó szórakozást kívánunk. Próbáljátok ki a játékokat!

I. helyezett (68 pont)

Biró Attila PyraDice című írogatós játéka (I. helyezés). Illusztráció: Biró Attila

Játék neve: PyraDice

Játékosszám: 2-6 fő

Szerző: Biró Attila webfejlesztéssel és marketinggel foglalkozó egyéni vállalkozó, aki a játék minden formáját szereti, legyen az számítógépes játék, szerepjáték vagy társasjáték, amiknek a tervezésébe is belekóstolt már, de roll and write játék tervezésére kimondottan a Qubit pályázata sarkallta.

A zsűri értékelése: A PyraDice könnyed, gyorsan megtanulható, kis eszközigényű, rövid, gondolkodós, absztrakt társasjáték. Különlegessége, hogy a játék pontozását alakító szabályokat minden alkalommal véletlenszerűen dobjuk ki, ezért változatos és minden játékban picit más stratégiát érdemes követni.

Szükséges kellékek: játékosonként egy dobókocka

Letöltések: szabály, játékoslap

II. helyezett (66 pont)

Kéninger Antal Vanhorn mélyén című írogatós játéka (II. helyezés). Illusztráció: Kéninger Antal

Játék neve: Vanhorn mélyén

Játékosszám: 2-4 fő

Szerző: Kéninger Antal egyéni vállalkozó, aki asztali szerepjátékokhoz készít kiegészítőket (térképek, 3D nyomtatható kellékek), korábban iPhone-ra és iPad-re fejlesztett játékok grafikai megjelenésén dolgozott. Bevallása szerint nem kívánt saját játékot készíteni, de a verseny felhívása elgondolkoztatta és támadt néhány jó ötlete egy egyszerűbb roll & write játékra.

A zsűri értékelése: A Vanhorn mélyén rétegjáték: elsősorban azokat hozhatja lázba, akik szeretnek kazamatákban szörnyekkel küzdeni és közben a karakterüket fejleszteni a kockák ügyes használatával. Félkooperatív játékról van szó, amiben a csapattagoknak együtt kell harcolnuk, de ha a sárkányt is legyőzve sikerül kijutni a felszínre, akkor az nyer, aki a csaták közben a legtöbb kincset gyűjtötte össze.

Szükséges kellékek: 10 darab dobókocka

Letöltések: szabály, karakterlap, kazamata

III. megosztott helyezés (64 pont)

Haszpra Zsolt, Németh-Bakó Mária és Németh Boldizsár TrinGo című írogatós játéka (III. helyezés). Illusztráció: Haszpra Zsolt, Németh-Bakó Mária, Németh Boldizsár

Játék neve: TrinGo

Játékosszám: 2-6 fő

Szerzők: Haszpra Zsolt szoftverfejlesztő, Németh-Bakó Mária útüzemeltetési mérnök és Azul-bajnok és Németh Boldizsár szoftverfejlesztő. Mindhárman lelkes tesztelők, Németh Boldizsár a fejlesztői játékteszt-alkalmak szervezője, ahol a magyar fejlesztők hetente tesztelik egymás játékait.

A zsűri értékelése: A TrinGo egy különleges játékmechanikával dolgozó hatszöges táblán játszott absztrakt rácsgeometriai játék, ami elsőre talán szokatlannak tűnhet, de az első játék végére érthetővé válik a játék lényege és a pontozási rendszerben rejlő okos matematika. A játék fő motívuma, hogy bejelenthetjük ugyan, hogy egy adott számcsoportból miénk a legnagyobb, de ezzel le is zárjuk a csoportot, amely így tovább nem növeszthető, és ha később más nagyobbat jelent be, akkor azzal átveszi az adott csoporttal járó előnyöket is.

Szükséges kellékek: 3 darab dobókocka

Letöltések: szabály, játékoslap

III. megosztott helyezés (64 pont)

Eredics Viktor Equilibris című írogatós játéka (III. helyezés). Illusztráció: Eredics Viktor

Játék neve: Equilibris

Játékosszám: 2-4 fő

Szerző: Eredics Viktor adóhivatalnok, aki az ólomkatona-öntés és a wargaming után Wil Wheaton Tabletop sorozatának hatására kanyarodott a társasjátékok felé. Elmondása szerint a fejlesztés már korábban is felmerült benne, a pályázat pedig kapóra jött ahhoz, hogy most kipróbálja magát.

A zsűri értékelése: Az Equilibris komplex játék, amiben körönként csak kevés alapakciót hajthatunk végre, de lehetőség van benne láncreakciószerűen újabb akciókhoz jutni. A közös kockadobásokból felváltva használunk egy-egy kockát a tudomány, vallás, hadászat, kereskedelem, politika, felfedezés, kultúra területén, vagy bevételszerzésére, kémkedésre, részvények vásárlására vagy a részvényárfolyamok mozgatására. Minden területen máshogy tudunk a kockákkal előnyökhöz és pontokhoz jutni. Aki letöltené, vegye figyelembe, hogy a játékoslapok különböznek!

Szükséges kellékek: magyarkártya-pakli és 5 színes dobókocka

Letöltések: szabály, akciótábla, térképtábla, játékoslapok

Különdíj I. (62 pont)



Játék neve: Családi Üzlet

Játékosszám: 2-5 fő

Szerző: Csepi Balázs a Győri Rómer Flóris múzeumban dolgozik, játékfejlesztéssel 2014 óta foglalkozik, a Cogitate Gamesnél már több játéka is megjelent, Operators nevű játéka pedig a JEM magazin címlapjára is felkerült. A Qubit pályázatára három játékkal nevezett, Napkelte Express nevű játékát szintén jó szívvel ajánljuk.

A zsűri értékelése: A Családi Üzlet rendkívül egyszerű, de nagyszerű és gyors játék. A játékban kockákat draftolunk, a kockákkal árukat szerzünk vagy fejlesztünk, és megfelelő kombinációkkal megrendeléseket teljesítünk, amik a győzelmi ponton kívül újradobási lehetőséget is biztosítanak számunkra. A játék ismert mechanizmusokkal operál, de azokat okosan kombinálja.

Szükséges kellékek: játékosonként 5 kocka, 12 pénzérme

Letöltések: szabály, játékoslap

Különdíj II. (60 pont)



Játék neve: VörösBorHáz

Játékosszám: 2-5 fő

Szerző: Lonsták Árpád (Shevatos) közgazdász, jelenleg programozónak képzi magát.

A zsűri értékelése: A VörösBorHáz játékra a különleges és egyedi játékmechanikai ötletért adtunk különdíjat. A játékban cuvée-ket készítünk, azaz borokat házasítunk hordókban, de nincs külön mérőedényünk, ezért ügyesen kell öntözgetni, hogy a beszerzett bormennyiséget lehetőleg több hordó között is szétoszthassuk. Az alapötlet kiváló, de a kártyapakli összetételén és a hordók számán a zsűri szerint még lehet finomítani.

Szükséges kellékek: francia kártyapakli

Letöltések: szabály, játékoslap

A díjak

Az első helyezett nyereményei:

25 ezer forint pénzjutalom a Qubit felajánlásából,

Impression és Wombattle társasjátékok (A-Games),

egy Chachapoya + Yapalocté pakk (Vagabund),

egy Project L társasjáték (Gémklub),

megjelenési lehetőség a Játékos Emberek Magazinjában és különféle játékos rendezvényeken,

grafikai utómunka felajánlása a Qubit részéről.

A második helyezett nyereményei:

10 ezer forint pénzjutalom a Qubit felajánlásával,

egy Köszöntünk… álmaid városában! írogatós játék (Gémklub),

egy Red Dragon kártyajáték (A-Games),

egy Barakka kártyajáték (Vagabund).

A harmadik helyezett nyereményei: