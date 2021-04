Papírt, ceruzát elő, indul a Qubit Nagy Tavaszi Társasjáték-fejlesztő Versenye!

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Eljött az idő, kreatív társasjáték-rajongók és csavaros eszű játékmesterek, hogy megmutassátok, amit tudtok!

A Qubit ezennel meghirdeti Nagy Tavaszi Társasjáték-fejlesztő Versenyét, amelyre olyan írogatós játékok (szaknyelven: paper & pencil) beküldését várjuk, amelyek a nyomtatott lapon és ceruzán kívül legfeljebb csak minden háztartásban megtalálható egyszerű kellékeket használnak. (Az írogatós játékokról bővebben legfrissebb társasjáték-ajánlónkban írtunk.) Az első három helyezett értékes nyereményeket kap!

A verseny egyik célja, hogy a felajánlott nyereményekkel ösztönözzük a magyar társasjátékszerzőket – profikat és amatőröket egyaránt, továbbá minden érdeklődőt, akinek jó ötlete van –, hogy próbálják ki magukat a társasjáték-fejlesztés terén. És az sem árt, ha ebben az otthonülős időszakban minél több kiváló, bármikor egyszerűen kinyomtatható és elkészíthető (print & play) játék áll mindenki rendelkezésére.

A versenyt az A-Games Kiadó, a Vagabund Kiadó, és a Gémklub Kiadó támogatja megnyerhető játékokkal, a Játékos Emberek Magazinja megjelenési lehetőséggel.

Mik a fő feltételek?

Magyar anyanyelvű egyének vagy csapatok jelentkezését várjuk. Csapatok esetében elég, ha a csapat egy része magyar, de az anyagot (például a szabályt) magyar nyelven kérjük. További fontos feltételek:

A szerzők a részvétellel garantálják, hogy művük saját alkotás. Csak olyan egyedi alkotással lehet nevezni, amit még nem adtak ki, illetve nem tettek szabadon letölthetővé nyilvánosan (zárt Facebook-csoportban történő közzététel tesztelés céljából megengedett). A játék eredeti ötletének időpontja nem lényeges.

A résztvevők beleegyeznek, hogy ha játékuk dobogós helyen végez, a Qubiten meg is jelenhet, illetve nem kereskedelmi céllal szabadon használható.

A közzétételhez a szerzők szabhatnak olyan korlátozást, ami a játékmenetet nem érinti (például szépen kidolgozott grafikával neveznek a versenyre, de letöltés céljából csak egyszerűbb verziót tesznek közzé).

Milyen lehet a játék tematikája?

A játék típusa, mint írtuk, ún. paper & pencil, de aki bizonytalan abban, hogy mi tartozhat ebbe a kategóriába, nyugodtan kérdezzen a tarsasjatek@qubit.hu címen.

A játék tematikájára nincs megkötés. Örülünk, ha van valamilyen magyar vonatkozása, de ez egyáltalán nem lesz szempont a zsűrizésnél. A megcélzott korosztályra sincs megkötés, lehet pályázni gyerekjátékkal, családi játékkal, de akár komplex játékkal is. Hasonlóan szabad a játékosszám, és tetszőleges a játékidő is, sőt egyszer játszható játékok is megengedettek, ha egyébként az élmény ezt a hiányosságot kárpótolja. Arra sincsen megkötés, hogy a játék konfrontatív vagy kooperatív legyen.

Milyen kellékeket használhatok?

Csak olyan kellékek használhatók, amik a legtöbb háztartásban fellelhetők:

hagyományos dobókocka (lehetnek különböző színűek is), amiken 1-től 6-ig vannak a számok,

pénzérmék,

magyar vagy francia kártya

homokóra.

A kellékeken kívül csak nyomtatott játékoslap és írószer használható. A nyomtatott anyag nem lehet karton (így saját egyedi kártyák nyomtatása sem megengedett), és játékosonként legfeljebb egy A4-es ív használható, esetleg néhány közös papírlap. Bár a fenti kellékekkel sokféle játék elképzelhető, fontos, hogy a játék jellege írogatós maradjon.

Bármi mást szeretnél használni, ahhoz kérd a zsűri engedélyét a tarsasjatek@qubit.hu címen.



Mi legyen a szabályzatban?

A szabály tartalmazza

a kellékek pontos felsorolását,

a játék célját,

a játék menetét,

győzelmi feltételeit,

hogy hány fővel játszható,

milyen korosztálynak ajánlott.

Szerencsés, ha a szabály a játékidőt is tartalmazza (ha ez függ a játékosszámtól, akkor aszerint megadva). Ha a játék többféle verzióban játszható, akkor az jelezhető, kifejthető, de jelöljétek, hogy a versenyre melyik módozatot ajánljátok a legjobban, mert csak egy verziót fogunk tesztelni. Az optimális játékosszámot is érdemes megjelölni.

Hogyan küldjem be?

A játékot elektronikus formában kérjük leadni a tarsasjatek@qubit.hu címen a szerző vagy a csapat tagjainak nevével, elérhetőségével. A játékok nyomtatható kellékeit és szabályát külön nyomtatható dokumentumban (lehetőleg pdf-ben) kérjük, megadva a praktikus nyomtatási méreteket. A kellékeket (például a dobókockákat) nem kell elküldeni.

Meddig küldhetem be?

A játékok leadási határideje június 5-e éjfél. Eredményhirdetés legkésőbb augusztus 20-án várható. (A változtatás jogát a zsűri fenntartja).

Kik a zsűritagok?

A pályaműveket értékelő zsűri tagjai:

Hegedűs Csaba társasjátékszerző, az A-Games alapítója, a JEM Magazin főszerkesztője, a BOARD GAME 12 verseny kitalálója,

társasjátékszerző, az A-Games alapítója, a JEM Magazin főszerkesztője, a BOARD GAME 12 verseny kitalálója, Tuska Miklós , a Gémklub Stúdió társasjáték-fejlesztő csapatának tagja,

, a Gémklub Stúdió társasjáték-fejlesztő csapatának tagja, Gáspár Merse Előd, a Qubit társasjátékos rovatának vezetője és a Társasjáték-fejlesztők Klubjának alapítója.

A szervezők és a zsűri vállalják, hogy a pályaműveket az eredményhirdetésig nem hozzák nyilvánosságra, azokat semmilyen módon nem használják fel, és az eredményhirdetés után is csak a dobogós helyezett munkákat közvetítik a nyilvánosság felé.

Mik az értékelés szempontjai?

A játékokat tesztelő zsűri elsősorban a játékélményt fogja értékelni.

Ehhez alapfeltétel egy jól megírt játékszabály, ami legyen logikusan felépített, és ahol szükséges, szemléltető ábrákkal illusztrált. Ami a játék grafikai megvalósítását illeti, nem szükséges profin kidolgozottnak, véglegesnek lennie, a zsűri a játékmechanikát fogja értékelni. Elég, ha annyira kidolgozott, hogy jól értelmezhető, átlátható legyen, megadja a játék hangulatát. Érdemes tehát a mechanika alapos kidolgozására, a minél több tesztelésre és a jól megírt játékszabályra helyezni a hangsúlyt.

És mit lehet nyerni?

Az első helyezett nyereményei:

25 ezer forint pénzjutalom a Qubit felajánlásából,

Impression és Wombattle társasjátékok,

egy Chachapoya + Yapalocté pakk,

megjelenési lehetőség a Játékos Emberek Magazinjában és különféle játékos rendezvényeken,

grafikai utómunka felajánlása a Qubit részéről.

A második helyezett nyereményei:

10 ezer forint pénzjutalom a Qubit felajánlásával,

egy Köszöntünk… álmaid városában! írogatós játék,

egy Red Dragon kártyajáték,

egy Barakka kártyajáték.

A harmadik helyezett nyereményei:

Korinthosz írogatós társasjáték,

Dudab Buba játék,

egy CSOPA családi belépő a Csodák Palotája felajánlásával.

Jó játékot, jó fejlesztést, hajrá mindenkinek!

