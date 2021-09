Gyermeket tervez? Akár 100.000 forintos támogatást is kaphat egészségbiztosítással

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Egy gyermek születése jelentős anyagi terhet ró a szülőkre: a gyermekszoba előkészítése, a kórházi csomag, a kismama és az újszülött számára szükséges felszerelések költségei bizony igencsak megterhelik a családi kasszát.

Cikkünk azon párok számára nyújt fontos információkat, akik amellett, hogy egészségbiztosítás kötését fontolgatják, a következő években gyermeket is szeretnének.

Akár 100.000 forinttal is több támogatást kaphatunk

A kiadásokon némileg enyhít az állam által nyújtott egyszeri anyasági támogatás, amelynek összege 2021-ben 64.125 forint, ikergyermekek esetén pedig 85.500 forint. Kevesen tudják, de ezt az összeget egészségbiztosítás segítségével akár 100.000 forinttal is megnövelhetjük.

Egyes egészségbiztosítások ugyanis tartalmaznak szülés esetére szóló támogatást is, amelyet ha legalább 1 évvel a gyermek születése előtt megkötünk (akár apaként is), csomagtól függően 50.000, 75.000 vagy 100.000 forint fix összegre válunk jogosulttá.

A kifizetéshez pedig nem kell mást tenni, mint a gyermek megszületését követő 8 napon belül jelezni kell a biztosító felé az új családtag érkezését, aki hiánytalan dokumentumok esetén 15 napon belül ki is utalja számunkra az összeget.

Hol az ügyfél, hol a biztosító jár jól

A születési támogatás az úgynevezett összegtérítéses egészségbiztosítások keretében érhető el – ezek olyan biztosítások, amelyek meghatározott pénzösszeget fizetnek az egészségünkkel kapcsolatos események bekövetkeztekor.

Forrás: freepik

A biztosítási esemény többféle lehet: kórházi tartózkodás esetén naponta kapunk egy meghatározott összeget, illetve egyszeri, bánatpénz jellegű kifizetést nyújt a biztosító például csonttörés, égési sérülés, műtét, rokkantság vagy súlyos betegség esetén.

Biztosítási díjunkat tehát azért fizetjük, hogy ha a fent említett események bekövetkeznének, akkor a biztosítótól a szerződésünkben szereplő, akár milliós összeget kézhez kaphassuk. Ha ilyen esemény nem történik, akkor a biztosításunk díja a biztosítóé marad.

Egyfajta fogadás tehát ez a biztosító és az ügyfél között: a biztosító pénzügyileg akkor jár jól, ha nem kerül sor ilyen eseményre, és a biztosítási díjakat megtarthatja. Az ügyfélnek persze szintén az a legkedvezőbb, ha nem kell szembenéznie semmilyen egészségügyi problémával, a biztosítási díjakért pedig biztonságérzetet kap cserébe. Ha azonban mégis megtörténik valamilyen, a szerződésében szereplő esemény, akkor a befizetett díjak akár sokszorosan megtérülnek, hiszen megkapja az érte járó biztosítási összeget.

Születési támogatás: mindenképpen az ügyfél nyer

A szemfüles olvasónak talán feltűnt, hogy a gyermek születésének támogatása kissé kilóg a sorból: egyrészt ez esetben nem valamilyen negatív eseményért fizet bánatpénzt a biztosító, hanem egy kifejezetten örömteli történés okán kapunk támogatást. Másrészt egy műtét vagy egy kritikus betegség diagnózisa nem látható előre, így a biztosító „fair” helyzetben van. Hiszen lehet, hogy fizetnie kell majd egy nagyobb összeget, de az is előfordulhat, hogy a biztosítás egész időtartama alatt egyáltalán nem kerül sor ilyen eseményre, vagyis a biztosítási díjakat „megnyerte”.

A szülés azonban előre tervezhető, így ha egy ügyfél 1 évvel a gyermek születése előtt megköti az egészségbiztosítást, már abban a tudatban teszi, hogy nagy valószínűséggel járni fog számára a születési támogatás összege. Vagyis a biztosító ugyan a többi kockázat (például műtét, csonttörés) tekintetében továbbra is esélyes a biztosítási díjak megnyerésére, ám az egyik kockázati elem, a születési támogatás szempontjából mindenképpen veszít, ki kell fizetnie a szerződésben szereplő összeget.

Ennyi pénzt fizethet számunkra a biztosító

Ennek fényében tulajdonképpen egészen kivételes lehetőség a születési támogatást tartalmazó egészségbiztosítás – ha gyermekvállalás előtt állunk, és nincs még egészségbiztosításunk, érdemes egy ilyen konstrukciót választani.

Forrás: freepik

Mert nem csupán erre az egyszeri összegre válunk jogosulttá, de egészségünk adott jellegű megromlása esetén is különböző összegeket kaphatunk.

Mutatjuk is, mire mennyit fizet a biztosító. Példaként vesszük az egyik ilyen, születési támogatást is magában foglaló módozatot, az Uniqua Med Help III. elnevezésű egészségbiztosítását.

A Med Help III. esetében négyféle csomag közül választhatunk. A középmagas árkategóriájú csomagot nagyjából évi 70.000 forintos díjért vehetjük igénybe, ez esetben 100.000 forint jár a gyermek megszületésekor, a biztosítási csomag pedig az alábbi védelmeket tartalmazza:

Ha a szerződésünkben szereplő műtétre kerülne sor, a műtét jellegétől függően 100.000 – 400.000 forintos összeget kapnánk.

A műtétet követő gyógyulási támogatásként a kórházban töltött napok számától függően 70.000, 140.000 vagy 280.000 forint járna.

Ha bármilyen betegség, akár a gyerekszülést megelőző vagy követő komplikációk miatt kórházba kerülnénk, akkor naponta 10.000 forint kórházi napi térítést kapnánk, amennyiben ez a kórházi tartózkodás 4 napnál hosszabb.

Ha 1–14 éves korú gyermekünk kerülne kórházba, a kórházi napi térítést ugyanúgy igénybe vehetnénk.

Csonttörés esetén 25.000 forintot.

Égési sérüléskor 500.000 forintot.

35, kiemelt kockázatú betegség diagnózisa esetén 1 millió forintot.

70%-os össz-szervezeti egészségkárosodás esetén pedig 2 millió forintot fizetne számunkra a biztosító.

Ha pedig a legmagasabb árkategóriájú csomagot választanánk, a gyermek születésekor nyújtott 100.000 forintos támogatás mellett még az őssejtlevételt is fizetné a biztosító szintén 100.000 forint értékig, amely utolérhetetlen segítség lehet a jövőben gyermekünk vagy testvére esetleges súlyos betegségének kezelésében.

Több mint egyéves védelem ingyen

Természetesen minden biztosítási esemény tekintetében meg kell felelni a feltételeknek: így például csak meghatározott, a szerződésünkben feltüntetett műtétek, kiemelt kockázatú betegségek esetén jár a térítés, a születési támogatás pedig csak a szerződéskötést követő 1 év után vehető igénybe, vagyis a fogantatás előtt 3 hónappal már meg kell kötnünk a biztosítást ahhoz, hogy jogosulttá váljunk a támogatásra.

Egy éven át tehát mindenképp fizetnünk kell a biztosítási díjat – mondhatnánk, hogy ez esetben mégsem túl jó üzlet egy ilyen egészségbiztosítás, hiszen évi 70.000 forintot fizetünk ki egy olyan csomag díjára, amelyben 100.000 forintos születési támogatás szerepel. Igen ám, csakhogy a születési támogatás mellett a fent említett védelmeket is élvezhetjük, így voltaképpen több mint egy év díját spóroljuk meg, ezen kívül adott esetben több biztosítási kockázat összegére is jogosulttá válhatunk.

Anyagi támasz nehézségek esetére

Ez rendkívül jó lehetőség például az apáknak is, hiszen a gyermek születésekor egészen biztosan kap a család 100.000 forintot, és ha netán betegség, baleset miatt nem tudná egy ideig ellátni a munkáját, a biztosítási összegek segítségével akkor sem kerülne anyagi vészhelyzetbe családja.

Fontos tudnivalók

Amire azonban mindenképp figyelni kell, hogy a szerződéskötéstől legalább 1 évnek el kell telnie a gyermek megszületéséig, ellenkező esetben a biztosító mentesül a kifizetés alól. Az ikerterhesség is egy szülésnek számít jelen konstrukcióban, tehát ez esetben sem számíthatunk dupla kifizetésre.

A gyermek születésével összefüggő kórházi események pedig (például császármetszés) kizárásra kerülnek, vagyis egy szülés során fellépő komplikáció miatti műtétért már nem kérhetünk külön térítést.

Fontos kiemelni, hogy mivel a születési támogatásra a fenti díjszabás érvényes a konstrukcióban, ezért szülési komplikációk esetén nem vehető igénybe kórházi napidíj.

Érdemes tudni, hogy céges, csoportos biztosítások részeként is köthető születési támogatás, amelynek konstrukciója némiképp eltér a fentiektől. Így ha munkáltatók vagyunk, alkalmazottaink számára köthetünk ilyen, születési támogatást is tartalmazó egészségbiztosítást. Ez minden bizonnyal vonzó juttatás a leendő apukák, anyukák számára, hiszen nem csupán esetleges váratlan egészségromlásuk esetén számíthatnak anyagi támogatásra, de a gyermek megszületésekor egy biztosan kézhez kapható összeg is a rendelkezésükre áll.

Biztos pluszpénz akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá

Noha csak egyszeri összegről van szó, a születési támogatás mindenképpen olyan lehetőség, amit érdemes megfontolni. Hiszen ne feledjük: ez esetben nem egy előre nem tervezhető történés kockázatát vállalja fel a biztosító, hanem garantálja egy olyan esemény pénzbeli támogatását, amely egy gyermeket tervező pár esetében nagy valószínűséggel be fog következni.

A gyermek születése pedig anyagilag is nagy kihívást jelent, hiszen a családi kasszát számos új kiadás terheli – ilyenkor plusz 100.000 forint nagyon is jól jön, amelyre egy születési támogatást tartalmazó csomag tulajdonosaként mindenképpen jogosulttá válunk.

(Fizetett hirdetés.)