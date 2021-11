Itt a depresszió és az álmatlanság elleni legújabb csodaszer: a banánhéj

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hivatal (FDA) engedélyezte a TCI Co. által fejlesztett, banánhéjból és banánporzóból készült étrend-kiegészítőket, ezzel a tajvani cég termékei lettek a világon az első olyan hivatalosan is validált étrend-kiegészítők, amelyek banánból készültek. A Happy Banana néven hamarosan piacra kerülő termékek egyike egy banánhéjkivonatból készült por, amelyet a törpe banán (Musa acuminata) héjából készítenek.

Ahhoz, hogy egy termék megfeleljen az étrend-kiegészítő besorolásnak, legalább egy összetevőt tartalmaznia kell a következők közül: vitamin, ásványi anyag, gyógynövény vagy más gyógyhatású növényi anyag, aminosav, illetve olyan anyag, amely segítségével úgy lehet kiegészíteni az étrendet, hogy az növeli a teljes tápanyagbevitelt. A Happy Banana banánhéjkivonat-por esetében gyógyhatású növényi anyagról van szó.

„Bár a banán gyümölcsének elsősorban a húsát fogyasztják az emberek, van olyan bizonyíték, amely arra utal, hogy a banán héja is ehető, és tápértéke miatt fogyasztható (például rost-, kálium- és vitamintartalma miatt)” – írja az FDA engedélyezési dokumentuma. Korábbi kutatásokban lisztet készítettek banánhéjból, és kiderült, hogy az ebből készült tészta jelentősen táplálóbb, nincs számottevő ízbeli különbség a búzaliszthez képest, miközben alacsonyabb a glikémiás indexe, vagyis kevésbé emeli a vércukrot. A liszt készítéséhez 10 percre citromsavba áztatták a banánhéjakat, hogy az enzimatikus barnulás ne következzen be, majd a kiszárított héjakat porrá őrölték.

A banánhéjat egyébként számos vegán termékben (vegán bacon, vegán pulled pork), süteményekben és currys mártásokban már ma is felhasználják, míg Japánban smoothie-ba keverve vagy főzve fogyasztják. A banán virágján található porzóleveleket az ázsiai konyhában hús-, hal- és rákételek készítésénél használják fel, mivel a feljegyzések szerint „kiváló forrása az A és C vitaminnak,” valamint a csontok és fogak egészsége szempontjából fontos kalciumban és a vér egészségéhez nélkülözhetetlen vasban is gazdag.

Az egereken végzett kísérletek során kiderült, hogy a banánhéj- és banánporzó-kivonatokkal kezelt állatok stressz-szintje csökkent a kezelés időtartama során, és hasonló hatása volt a banánból készült anyagoknak, mint a fluoxetin nevű népszerű antidepresszáns hatóanyagnak, így a szorongás és a depresszió ellen is hatékony lehet. A szervezetben lévő szerotonin és melatonin képződését elősegítő hatása továbbá javíthatja a memóriát és az alvásproblémákra is megoldást jelenthet.