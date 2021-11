Az Apple mostantól elárulja, hogyan javíthatod meg a telefonodat, és alkatrészeket is lehet venni a cégtől

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Meglepő közleményt adott ki az Apple szerdán: éveken át tartó titkolózás, perek sokasága és szabadalmak lobogtatása után az óriáscég bejelentette, hogy az iPhone 12 és 13 alkatrészeit földi halandók is megvásárolhatják majd, ide értve a javításhoz szükséges eszközöket is. Ezek közé tartozik a csavarhúzók Szent Grálja, a Pentalobe névre keresztelt csavarhúzó is, amit (az alkatrészekhez, kábelekhez és egyebekhez hasonlóan) eddig földi halandó csak akkor láthatott, ha megvette a Liberation Kit névre keresztelt, nem hivatalos kalózeszközt, vagy egy, az Apple-termékek hivatalos szervizének számító Genius Store-ban dolgozott.

Ez még nem is lenne baj, kit érdekelne egy csavarhúzó, a hiba csak az, hogy a Pentalobe nélkül már csak nekikezdeni sem lehet a készülékek javításának – ha pedig mégis nekikezdett az ember, ugrott a garancia is.

Jövőre jön a csereképernyő

A szolgáltatás a cég szerint Amerikában jövő év elején, a világ többi részén pedig az év további részében lesz elérhető, a két új iPhone mellett pedig az M1 chipekkel szerelt Mac számítógépekhez is lehet majd alkatrészt kapni. A felhasználók legnagyobb örömére az Apple első körben képernyőket, akkumulátorokat és kamerákat dob piacra, de azt ígérik, hogy a jövőben bővítik a kínálatot.

A felhasználó a sikeres csere után (amelyhez a cég útmutatót is ad) visszaküldheti a hibás vagy törött alkatrészt az Apple-nek, ahol kreditpontokat kaphat érte. Nagy lépés ez ahhoz képest, hogy a cég az elmúlt években többször képes volt bíróság elé citálni például egy fiatal New York-i szakit, Lewis Rossmannt, aki arra vetemedett, hogy megjavította azokat a készülékeket, amelyeket a Genius Store-ban már nem voltak hajlandók. A cég álláspontja szerint az, hogy Rossmann kicserélt egy kábelt egy Macbookban, már súlyos jogsértésnek számított, az pedig, hogy felvételeket készített a javításairól, az Apple szabadalmait sértette.

Akármilyen kábelt még mindig nem használhat az ember, de az eddigi gyakorlattal szemben most már legalább lehet kapni hivatalosan is engedélyezett alkatrészeket a készülékekhez. Ez Nathan Proctor, a Right to Repair, a szabad javításhoz fűződő jog élharcosa szerint jelentős győzelmet a mozgalom számára. Proctor szerint ez azt is jelenti, hogy hiába tiltakoztak a cégek (leghangosabban éppen az Apple), a házi javítás eddig is lehetséges volt, és álságos az az érvelés, amely szerint a javítás korlátozásával csak a felhasználókat védik, hiszen a házilagos vagy nem engedélyezett javítás a biztonságukat veszélyezteti.

A harcot megnyerték, a háborút nem

Hasonló véleményen volt eddig az Amazon, a Microsoft és a John Deere traktorgyártó is. Az Apple pálfordulása ugyan különösnek tűnhet, de a körülmények ismeretében aligha meglepő: a Right to Repair szószólói egyre hangosabbak az Egyesült Államokban és az Európai Unióban, és miután várható, hogy hamarosan törvény kötelezi majd a cégeket arra, hogy tegyék lehetővé a házilagos vagy amatőr javítást, valószínűleg az Apple így próbált lépéselőnyhöz jutni.

A right to repair-törvények arra köteleznék a gyártókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a termékek szervizkönyveit, kapcsolási rajzait, diagnosztikai szoftvereit és a javításhoz szükséges eszközöket – ez az, ami ellen az Apple éveken keresztül tiltakozott, és épp ez az, amit jövő év elejére ígér. A javítás szabadharcosai üdvözölték a lépést, de a Repair.orgnál azért némi óvatosságra intik a felhasználókat: az Apple felhasználói feltételei között továbbra is szerepel, hogy nem vállalnak felelősséget a házilagos javításokból származó károkért, de az sem világos, hogy az iPhone- vagy iPad-tulajdonosok mellett vajon a független szervizek is rendelhetnek-e majd belőlük. Egyelőre az árszabásra sem derült fény: a szkeptikus szerelők szerint elképzelhető, hogy a cég olyan áron kínálja majd az alkatrészeket, ami alapján felesleges is lesz megvásárolni őket.

Az amerikai Right to Repair mindenesetre sikerként könyveli el az Apple hirtelen meghátrálását: szerintük ez is jól mutatja, hogy hiába létezik Genius Store (Zsenibolt), ahova eddig kötelező volt elzarándokolni egy-egy tönkrement eszközzel, egyáltalán nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy valaki megjavíthassa magának, amit egyszer már megvett.

