Mi a közös Jézusban, Liverpoolban és a Metallicában?

A NordPass nevű jelszókezelő rendszer készítői független kutatókkal fogtak össze, hogy egy több millió felhasználói jelszóból álló adatbázis alapján meghatározzák a 2021-ben leggyakrabban használt jelszavakat.

A globális lista élén nem nagyon találni meglepetést, több mint százmillióan állították be jelszóként azt, hogy „123456”, és a top 10 nagyobb részét ennek különböző hosszúságú változatai teszik ki – a negyedik-ötödik helyre azért odafért a „password” és a „qwerty” is.

A jelszavakat országonként és nemek szerint is vizsgálták, így a magyarországi lista is elérhető, nálunk így alakult a top 20, amelyek mindegyikét legalább tízezer alkalommal állították be:

123456 12345 123456789 qwerty 12345678 jelszo password 1234567 attila 1234 asdasd szerelem samsung mmklub qwertz 666666 lacika tomika macika zolika

A lista számos kérdést felvet. Miért ennyire népszerű épp az Attila név az összes közül? Mit keres a népszerű jelszavak között Mária országában a 666666? És mi a fene az az mmklub? A 200 legnépszerűbb magyar jelszó lekérhető a NordPass adatbázisából.

A magyar jelszavak nemek szerinti lekérdezéséből az is kiderül, hogy a nők sokkal kevésbé használnak számsorokat, így a top 10-be befért a „szerelem”, a „szeretlek”, a „macska”, a „cicamica” és a „csillag” is.

A nem billentyűzet-kiosztás vagy név alapján megadott jelszavak között általában valamilyen kulturális kötődés szerint választott szavak találhatók. A kedvenc focicsapat például ezek közé tartozik (maga a „football” is a globális 60. helyen áll), legalábbis valószínűleg nagyrészt ennek köszönhető a közel egymilliószor beállított „liverpool” jelszó, vagy a magyar lista 70. és 84. helyén álló „fradika” és „fradi” is. Chilében pedig egyenesen az ötödik leggyakoribb jelszó lett a „colocolo”, a fővárosi Colo-Colo focicsapat nyomán.

Egyes országokban a vallás is nagy szerepet játszik a jelszóválasztásban, Nigériában például a „christ” volt a 19. leggyakoribb, míg Szaúd-Arábiában az „Allah nevében” jelentésű „bismillah” volt a 30. leggyakoribb jelszó. A zenei tematikában erős törés fedezhető fel a nemek között: a férfiaknál a százezret közelítette a „metallica” és a „slipknot” jelszóként való használata, a nőknél a „justinbieber” és a „onedirection” volt népszerű.

