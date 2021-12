Kiderült, miért áraszt görényszagot a marihuánás cigaretta

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Származzon bármilyen nemesítésből, még szabad téren, a legkedveltebb aromájú kannabisz elfüstölésekor is messziről érezni a marihuána jellegzetes, egyesek szerint a büdösborzok, mások szerint a görények bűzmirigyeiből eregetetthez hasonló szagát. A „fűszag” annak ellenére is domináns marad, hogy a kannabisz hatóanyagában már több mint 200 aromás vegyületet kimutattak, amelyek illata a fástól a citrusoson át a virágos illatokig terjed. Az aromákra a termesztők is kényesek, ahogy a világ egyre több országában dekriminalizálják, illetve legalizálják a marihuána használatát, úgy válik egy-egy termesztő védjegyévé a termékük egyedi illatkombinációja. Egyvalami azonban az összes termelésből származó kannabiszban állandó: a többi illat mögötti, büdösborzokat idéző alapszag.

A büdösborzok az ellenség elriasztására úgynevezett illékony kénvegyületet, VSC-t (volatile sulfur compound) eresztenek ki a bűzmirigyeikből. Hasonló molekulákat feltételezett és mutatott ki 13 különböző termesztésből származó kannabiszfajtából az Iain Oswald kaliforniai vegyész által vezetett nemzetközi kutatócsoport.

A brit-amerikai kutatócsoport először erősség szerint, 0-tól 10-ig osztályozta az elsősorban a pszichoaktív hatóanyagaikról ismert növényeket, aztán egy külön erre a célra épített gázkromatográffal azonosította az azokban lévő aromás, vagyis illatos molekulákat és vegyületeket. A növényekben hétféle VSC-t azonosítottak, amelyekből ötnek van a görényeket vagy büdösborzokat idéző szaga.

A kutatócsoport szerint a kannabiszból kimutatott VSC-k molekulaszerkezete ahhoz a molekulához hasonlít, amely a fokhagymának jellegzetes szagot kölcsönöz. Miután a fokhagymafogyasztásnak számos kórállapotban jótékony hatást tulajdonítanak, a vegyészek egy merész ugrással arra a következtetésre jutottak, hogy a marihuánában található VSC-molekuláknak esetleg szerepe lehet a kannabisz mára közismert gyógyító hatásmechanizmusában. Ezért aztán a szerzők némelyike gyorsan szabadalmi jogot is jegyeztett be a felfedezésre.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: