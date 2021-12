A fertőzötteket is azonosítaná egy tömeggyártási engedélyre váró japán orvosi maszk

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Japán kutatók olyan maszkot fejlesztettek, amely érzékeli, ha viselője megfertőződött a SARS-CoV-2 vírussal. A maszkba egy speciális réteget húztak, amely a világot két éve sakkban tartó covidvírussal érintkezve UV-fény hatására világítani kezd. Az orvostechnikai eszköz a fejlesztők szerint forradalmasíthatja a covidbetegek azonosítását.

A Kiotói Orvostudományi Egyetem (Kyoto Prefectual University of Medicine) Cukamoto Jaszuhiro vezette kutatócsoportja abban bízik, hogy gyorsított eljárásban kaphatnak engedélyt a találmányuk gyártására, amit jövőre már piacra is terveznek dobni. Saját bevallása szerint Cukamoto maga is úgy vette észre, hogy megfertőződött a vírussal, hogy saját tervezésű maszkját viselte, amit UV-fénnyel rendszeresen ellenőrzött.

A vírus azonnali kimutatására alkalmas maszk titka egy speciális szűrőréteg, amit a kutatók UV-fényre érzékeny, fluoerszcens festékréteggel és strucctojásból nyert antitestekkel itattak át. Ha covidvírussal találkoznak, a struccok speciális antitestjei a maszkrétegre felvitt speciális festéknek köszönhetően UV-fényben fluoreszkálnak. A maszkokat egyelőre csak fertőzöttek kisebb csoportján, 32 beteggel próbálták ki. A maszkok 10 napig, a vírusszám csökkenéséig világítottak az UV-lámpák fényében. Cukamoto és csapata most 150 további fertőzött bevonásával teszteli újra a maszkot.

Cukamoto szerint, amellett, hogy a legkisebb mértékben sem invazív, vagyis egy csepp vért vagy orrnyálkahártyamintát sem kell hozzá venni, az általuk fejlesztett eljárás egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül olcsó is. A struccantitesteket ugyanis végtelen mennyiségben tudják olcsón gyártani a jövő antitesttesztjéhez, ami egyúttal a vírus terjedését is hatékonyan gátolja.

