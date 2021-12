Óvintézkedések a karácsonyi összejövetelekhez

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Több mint egy éve élünk együtt a koronavírus járvánnyal, amely a várakozásainkkal ellentétben nem egyetlen küzdelem volt, hanem küzdelmek sorozatává vált. Továbbra sem ismerjük a hosszát, hiszen folyton újabb hullámok csapnak fel, és az új variánsok megjelenése tovább nehezíti a helyzetet.

A védekezés egyéni döntések nyomán épül fel

Mindennek következményeként mára a bizonytalanság életünk meghatározó része lett. Nem tudjuk, mennyi ideig kell egy-egy védekező intézkedés korlátai között élnünk. Tartunk tőle, hogy állásunkat elveszítjük. Féltjük családtagjainkat a betegségtől, anyagi biztonságunkat pedig a munkából való kiesés miatt. Szinte nincs olyan terület, amely ne vált volna ingataggá, ahol ne sorakoznának a kérdőjelek.

Számos kérdésre ráadásul továbbra sincsenek még meg a válaszok a koronavírussal kapcsolatban. A vírus terjedését, egyes felületeken való megtapadási idejét, fertőzőképességét, viselkedését még vizsgálják a szakemberek, az újabb variánsok megjelenése pedig csak nehezíti ezt a folyamatot.

Így nem meglepő, hogy a számos, sokszor ellentétes információ áramlása miatt a járvány elleni védekezés mikéntje és mértéke is egyfajta bizonytalansági faktorrá, szinte egyéni döntéssé vált. Vannak ugyan hivatalos korlátozások és ajánlások, de lássuk be, a vírussal szembeni védekezés oroszlánrésze mindenkinek a saját belátásán múlik.

Ebben a nehéz helyzetben fontos ismernünk, hogy az egészségügyi szakemberek milyen megoldásokat, óvintézkedéseket javasolnak, különös tekintettel az ünnepek közeledtére. Vannak ugyanis olyan védekezési módszerek, amelyek már bizonyítottan sikeresen veszik fel a harcot a megfertőződéssel szemben – függetlenül attól, hogy hány oltással rendelkezünk.

Cikkünkben ezeket az ajánlott óvintézkedéseket gyűjtöttük össze, hogy a lehető legjobban felkészülhessünk családtagjaink, szeretteink és önmagunk védelmére.

Fotó: freepik

Ajánlott óvintézkedések

Már az ünnepek előtt is tehetünk a családi találkozó biztonságáért, ha fokozottabban óvjuk magunkat, így csökkentjük annak kockázatát, hogy hordozóvá váljunk. Ezt úgy tehetjük meg, ha:

kerüljük a nagy tömeget, inkább online szerezzük be az ajándékokat;

kevesebb programot szervezünk, csökkentjük a találkozásaink számát az ünnepek előtt;

az összejöveteleket megelőzően tesztet is végezhetünk;

a családi-baráti találkozóra érdemes inkább azokat a szeretteinket meghívni, akik elfogadják és betartják a kért védekezési gyakorlatot;

a sérülékenyebb, a járvány kockázatának jobban kitett családtagjainkat jobb döntés inkább telefonon, videós beszélgetés formájában felkeresni, hiszen ezzel az áldozattal elkerülhetjük a későbbi esetleges tragikus történéseket.

Ha pedig személyes találkozásra kerül sor, a WHO a következőket ajánlja mindenkinek:

Mivel a vírus különösen erőteljesen terjed beltérben, rosszul szellőző helyeken, ezért a legideálisabb az, ha kültéren találkozunk szeretteinkkel.

Ha mégis a hideg miatt inkább a belteret választjuk: fontos a gyakori szellőztetés, illetve érdemes az együtt töltött idő legalább egy részét a teraszra, szabadtérre szervezni.

Bármennyire nehezünkre esik, a járvány időszakában minél rövidebb és kisebb összejövetel az ajánlott.

A maszk használata nem a legkényelmesebb egy meghitt családi együttlétnél, de ha igazán védeni szeretnénk főleg idősebb, vagy beteg családtagjainkat, az idei karácsonyi találkozásra javasolt felvenni – és vendégeinket is megkérni ugyanerre.

Az egy méteres távolságtartás is fontos betartani – csökkentve annak esélyét, hogy elkapjuk vagy átadjuk a fertőzést.

Fontos, hogy kisebb tünetek esetén se vegyünk részt az összejövetelen. Az új variánsokra jellemző, hogy sokszor csak egy egyszerű, kisebb náthának tűnnek.

Ha köhögnünk vagy tüsszentenünk kell, behajlított könyökünkbe vagy zsebkendőbe tegyük azt.

Gyakran mossunk kezet, és ha vendégeket fogadunk, akkor otthonunkat is szereljük fel a védekezéshez szükséges eszközökkel: papír kéztörlőt helyezzünk ki a törölköző helyett, kézfertőtlenítővel, maszkokkal, zárható fedelű szemetessel készüljünk elő.

Extra tippek: Mit tehetünk még?

Fotó: freepik

Nem mindenki gondol rá, de az egészségügyi vonatkozásokon kívül a pénzügyek területén is megteremthetjük családunk védelmét – és ez most fontosabb, mint valaha. Hiszen a járvány bármikor táppénzre kényszeríthet bennünket, és egy hosszabb betegséggel töltött időszak bizony alaposan felboríthatja a családi költségvetést.

Fokozottan így van ez a gyermeket egyedül nevelők esetében, akik számára egy ilyen helyzetre való felkészülés gyakorlatilag elengedhetetlen. De a kétkeresős családok számára is ugyanúgy fontos a védelem kiterjesztése anyagi tekintetben is. Erre megoldást jelenthetnek az egyes egészségbiztosítási, illetve életbiztosítási termékek, amelyek a csomagtól függően pénzügyi támogatást nyújthatnak a lábadozás idejére, vagy komolyabb probléma felmerülése esetén.

Egy jól kiválasztott, baj esetén teljes anyagi biztonságot nyújtó biztosítás megóvhatja családunkat a pénzügyi nehézségektől. Ráadásul a felépülésre, gyógyulásra is nagyobb esély van megfelelő anyagi háttérrel. Hiszen ez nem csak a lelki nyugalom szempontjából fontos tényező, hanem így a költségesebb kezeléseket is módunkban állhat finanszírozni a biztosítás segítségével.

Idén a felelős szeretetről szól a karácsony

Ebben a bizonytalanná vált élettérben a biztonságot valóban egyéni döntéseinkkel alapozhatjuk meg, legyen szó akár pénzügyi, akár egészségügyi kérdésekről.

Minden azon múlik, mennyire ismerjük és tartjuk be a szakemberek ajánlásait, mennyire aktívan teszünk családunk védelméért. Az idei karácsony így nem csupán a szeretetről, de a védelemről is szól. A történetnek pedig mi is részesei, sőt, alkotói vagyunk: felelős, előre gondolkodó hozzáállással a jó irányba terelhetjük a végkifejletét.

Fizetett hirdetés.