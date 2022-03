Ma 95 éves Obádovics J. Gyula

Ma ünnepli 95. születésnapját a nemzedékek által csak „az Obádovics” néven emlegetett, összefoglaló és gyakorló kézikönyv jellegű, rengeteg kiadást megért, Matematika című közép- és felsőfokú ismereteket tárgyaló tankönyv szerzője.

A Neumann Társaság Facebook-oldalán felköszöntött Obádovics J. Gyula a magyarországi informatika és azon belül az informatikai oktatás úttörője is.

„Számunkra, a Neumann Társaság számára pedig barát, kolléga, támasz: aki a kutatás, oktatás, vezetőképzés alapvető embere, akinek a pályája szolgálat. A Neumann Társaság alapító tagja (1968), sőt, Társaságunk, a legrégebbi informatikai tudományos egyesület előzményeiben is tevékenykedett. Az NJSZT-ben főtitkárhelyettesként a területi szervezetek (mai területi szakosztályaink) hálózatának létrehozásáért felelt, volt elnökhelyettesünk, alelnökünk, jelenleg az Informatikatörténeti Fórum tiszteletbeli elnöke. Neumann-díjasunk és Életműdíjasunk.

A számítástechnikában betöltött szerepe ennél sokkal kiterjedtebb, s akkor a felsőoktatásban betöltött szerepéről – Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gödöllői Kollégiumok Miskolci Egyetem (University of Miskolc) – még nem is beszéltünk! De ami a legcsodálatraméltóbb: Obádovics J. Gyula 95 évesen is bámulatosan aktív. Élénk, humoros, szellemes, íróként, beszélgetőtársként is ragyogó, jelen van a közösségi médiában, a tudományos életben és sokunk szívében”