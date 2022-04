Orbo-Magyar Birodalom: így látja a világ Orbán Viktor győzelmét

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

„Hatalmas győzelmet arattunk. Akkora győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan” – ez volt Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap esti győzelmi beszédének legemlékezetesebb kijelentése, és talán nincs is olyan külföldi lap, ami a Fidesz választási győzelméről szóló beszámolójában ne idézné a Brüsszelnek rögtön beszéde elején üzenő magyar miniszterelnököt, aki egyben Európa legrégebben hatalmon lévő vezetője. És ez nem véletlen: Magyarország és az itteni fejlemények európai szempontból leginkább azért érdekesek, mert nem tudni, mihez kezd majd az Európai Unió eddig is, és feltehetően ezután is legrenitensebb, a szövetség alapértékeivel leginkább szembemenő tagállamával, mint ahogy azt sem tudni, hogy mihez kezd Magyarország az Orbán által rendszeresen ellenségként beállított unióval. Régiós szinten kérdésessé vált a visegrádi négyek sorsa, különösen azután, hogy Ukrajna orosz inváziója miatt repedések keletkeztek a több mint harmincéves szövetségben. Ami pedig a világpolitikát illeti, Orbán győzelme most leginkább abból a szempontból érdekes, hogy miként viszonyul a lassan 13. éve az Orbán és a Fidesz által vezetett, nem mellesleg NATO-tag Magyarország az ukrajnai háborúhoz és annak elindítójához, Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, akivel a magyar miniszterelnök hosszú ideje jó viszonyt ápol.

Orbo-Magyar Birodalom

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke ott marad az EU vezetői között, ami további összecsapásokhoz vezet az unió alapértékei körül, és tovább nehezíti a Moszkva elleni kemény fellépést – írja a magyar választás eredményéről hétfő hajnalban közzétett cikkében a Politico. Bár a lap szerint, ami Orbo-Magyar Birodalomnak nevezi Magyarországot, Orbán győzelme várható volt, különösen úgy, hogy a magyar miniszterelnök a markában tartja a médiát, a győzelem mértéke sokkolta a leváltására szövetkező politikai ellenfeleit. A Politico úgy látja, hogy a magyar miniszterelnök győzelmi esélyeit nem rontotta a Putyinnal ápolt közeli kapcsolata: ehelyett Orbán Magyarország békéjének és stabilitásának őrzőjeként lépett fel, aki gondoskodik róla, hogy az ország ne sodródjon bele az ukrajnai háborúba.

A lap kiemeli, hogy a választási pálya Magyarországon különösen egyenetlen, hiszen a jelenlegi választási rendszert Orbán pártja, a Fidesz tervezte meg, amely közvetve vagy közvetlenül irányítása alatt tartja a médiát is. A Politico idézi Orbán régi kritikusát, Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselőt, aki szerint hosszan lehetne sorolni, miért volt tisztességtelen a magyarországi országgyűlési választás, és aki azon lesz majd, hogy nyomás alá helyezze az Európai Bizottságot annak érdekében, hogy az további forrásokat vonjon el Magyarországtól. A lap megjegyzi, hogy Orbán választási sikere tovább növelheti ambícióit, hogy befolyását külföldre is kiterjessze, hiszen a magyar miniszterelnök, aki Európa legrégebben hivatalban lévő vezetője, hajlamos rá, hogy a sajátjánál magasabb súlycsoportban szálljon a ringbe. A Politico megjegyzi, hogy Orbán győzelme kérdéseket vet fel a visegrádi négyek sorsáról is, hiszen a Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország által alkotott szövetség egyre nagyobb nyomás alatt van, mivel többi tagja Orbánnál keményebb fellépést támogat Oroszországgal szemben.

Orbán Viktor győzelmi beszéde április 3-án, vasárnap este a budapesti Bálnánál Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Orbánnak az Oroszországhoz és az ukrajnai háborúhoz való viszonyát emeli ki a győzelemről beszámoló cikkében a CNN, ami azt írja, hogy a magyarországi választási kampányt Moszkva Ukrajna ellen indított inváziója dominálta, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a kampány során Orbán legyőzendő ellenfélnek nevezte. Tizenkét hatalomban töltött éve alatt Orbán szoros felügyelete alá vonta a bíróságokat, a médiát és az oktatást; a bevándorlást és a melegeket célzó törvényeket szorgalmazott, és arról beszélt, hogy „illiberális” államot épít az EU-n belül – emlékeztet a CNN.

A Magyarországgal szomszédos Ukrajnában zajló konfliktus mindent megváltoztatott – írja az Orbán győzelméről beszámoló cikkében a Le Monde. A lap szintén megemlíti, hogy a miniszterelnök Magyarország védelmezőjének szerepében pózol, és a béke és a stabilitás garanciájaként tünteti fel magát azzal, hogy nem hajlandó fegyvereket szállítani Ukrajnába és megszavazni azokat a szankciókat, amelyek megfosztanák Magyarországot az értékes orosz olajtól és gáztól. A Le Monde nem felejti el megjegyezni, hogy Orbán győzelméhez azonnal gratulált az olasz populista politikus, Matteo Salvini és a francia szélsőjobbos Marine Le Pen is.

Orbán győzelme lendületet adhat Putyinnak – írja a Time, amelynek cikke szerint bár Magyarország népessége sziklaszilárdan EU-párti, a magyar kormány Orbán vezetése alatt erősen a Kreml felé hajlott. „Míg Orbán külföldre irányuló üzeneteiben Magyarország semlegességét hangsúlyozta, a belföldi állami média Putyin inváziót igazoló szövegeit ismételte papagáj módjára. Orbán nem volt hajlandó nevén nevezni és elítélni Putyint, ehelyett annyit mond, hogy ellenzi az ukrajnai háborút. Azt sem engedte meg, hogy a NATO Magyarországon át fegyvereket szállítson Ukrajnába. Bár Orbán nem ellenezte az EU által az orosz kleptokratákra és intézményekre kivetett szankciókat, azt ígérte, hogy megakadályoz minden olyan intézkedést, ami az orosz olajat vagy gázt érintené” – írja a Time.

Még a betont is bebetonozta

„Ukrajna orosz inváziója arra késztette Orbánt, hogy kínos manőverek során magyarázza évtizedes üzleti kapcsolatait Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja hétfői cikkében az Al Jazeera. – De az 58 éves Orbán sikeres kampányban győzte meg a Fidesz szavazóit arról, hogy az a hatpárti ellenzéki szövetség, ami azt ígérte, hogy megjavítja a kapcsolatokat az Európai Unióval, háborúba sodorhatja az országot.”

Az Al Jazeera szerint a Fidesz kényelmes győzelme arra bátoríthatja Orbánt, hogy folytassa eddigi politikáját, ami kritikusai szerint bomlasztja a demokratikus normákat, a sajtó szabadságát és a kisebbségek jogait, különös tekintettel a melegekre és a leszbikusokra. És bár Orbán bebetonozta az egypárti hatalmat azzal, hogy átírta az alkotmányt, ellenőrzése alá vonta a fontos médiaorgánumokat, előnyére szabta a választási szabályokat, hűséges embereit ültette a fontos kormányzati posztokra és előnyös állami megrendelésekhez juttatta a Fideszhez közeli üzletembereket, még így is élvezi sok olyan idősebb, szegényebb vidéki szavazó bizalmát, akik elfogadják az általa vallott hagyományos keresztény értékeket, és azokét a családokét, amelyek számos adókedvezményben részesülnek, nem beszélve az üzemanyagra és egyes élelmiszerekre megszabott hatósági árról – írja az Al Jazeera.

