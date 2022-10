Egyetlen másodperc alatt a teljes internet adatforgalmának dupláját sikerült továbbítani egy forradalmi chip segítségével

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Másodpercenként 1,84 petabit adatot továbbítottak egy optikai kábelen keresztül egy forradalmi számítógépes chip segítségével. Ez 230 ezer gigabájtot jelent egyetlen másodperc alatt, ami közel a duplája az internet teljes gerinchálózatán másodpercenként áthaladó adatforgalomnak.

A koppenhágai Dán Műszaki Egyetem munkatársai egy fotonikus chipet használtak arra, hogy az adatfolyamot több ezer különálló csatornára osszák, és egyszerre továbbítsák egy 7,9 kilométeres optikai kábelen keresztül. Az adatfolyamot először 37 szakaszra bontották, amelyek mindegyikét a kábel egy-egy üvegmagján küldték el, majd minden szakaszt további 223 darabra osztottak, amelyek az elektromágneses spektrum egyes szeleteiben léteztek.

A spektrumon átívelő, egymástól egyenlő távolságra elhelyezkedő fénycsúcsokból álló, úgynevezett frekvenciafésű lehetővé tette, hogy az adatokat egy időben, különböző színekben továbbítsák anélkül, hogy zavarják egymást, így jelentősen nőtt az egyes magok kapacitása. A kutatás rekordot döntött az egyetlen chipet fényforrásként használó adatátvitelben, és lehetővé teheti az olyan egyszerű chipek gyártását, amelyek kevesebb energia felhasználásával jóval több adatot képesek továbbítani.

„Az internet globális adatforgalma nagyjából egy petabit per másodperc, mi ennek a kétszeresét továbbítottuk. Ez hihetetlen mennyiségű adat, amit lényegében kevesebb mint egy négyzetmilliméternyi kábelen keresztül küldtünk át. Ez is mutatja, hogy milyen óriási potenciál van még az internetkapcsolatokban” – idézi a New Scientist a kutatás vezető Asbjørn Arvad Jørgensent.

A chiphez egyetlen folyamatosan világító, több frekvenciára felosztott lézerre van szükség, valamint olyan eszközökre, amelyek az egyes kimeneti irányok felé kódolják az adatokat. Jørgensen szerint ezeket a külső eszközöket akár magába a chipbe is be lehet építeni, így a teljes készülék egy gyufásdoboz méretével egyezne.