Unod a bugyuta karácsonyi filmeket? Itt a Jézus-szimulátor!

Karácsonykor hagyományosan Hugh Grant, Colin Firth és a Reszkessetek, betörők! uralja a tévéképernyőket. Annak viszont, akinek már a könyökén jönnek ki a tévéképernyők, szívmelengető hírünk van: 2022 év után végre megérkezett a Jézus Krisztust szimuláló videojáték, amiben bárki borrá változtathatja a vizet, böjtölhet a sivatagban, és a Dragon Ballból ismert módon tűzgömbökkel veheti célba a Sátánt.

A bibliai eseményeket feldolgozó I Am Jesus Christ több mint egyórás játszható demója december elején jelent meg. A programot a lengyel SimulaM és a szintén lengyel PlayWay fejlesztette; a teljes verziót 2023 második negyedévében dobják piacra. Az előzetes azt ígéri, hogy a játékban Jézus Krisztus életének eseményeit követhetjük végig egyes szám első személyben, a megkeresztelkedés előtti időktől a keresztre feszítésen át a feltámadásáig.

Kicsit darabos lett az a Názáret

Bár a készítők egészen biztosan a lehető legjobbat akarták kihozni a jézusos játékból, és szöveghűen idézik a vonatkozó bibliai passzusokat, a játék képi világa meglehetősen kezdetleges, a zene pedig néhol idegtépőre sikeredett, de próbálkozásnak mindenképp érdekes. Mivel azonban a demóverziót azért is tették közzé, hogy a gyártó visszajelzéseket kapjon, és kijavítsa a hibákat, jövő húsvétra vagy pünkösdre már remélhetőleg méltóbban lehet majd Krisztust játszani a virtuális térben.

A Steamen ingyen elérhető, viszont csak windowsos gépen játszható I Am Jesus Christ története valamivel Jézus Krisztus megkeresztelkedése előtt kezdődik, és az animált jelenetek közé különféle feladatokat vonultatnak fel, amelyek során megpróbálhatjuk újraélni a Megváltó kalandjait. Sajnos a végeredmény olyan, mintha az Igazából szerelem iskolai betlehemi játékát rekonstruálnánk a pókemberarcú kisgyerekkel, csak itt oda nem illő elemként néha a Sátán dobál tűzgömböket. A kalandok Názáretben kezdődnek, ahol Jézus azt a feladatot kapja anyjától, hogy keresse meg Szent Jánost, és kérje meg, hogy keresztelje meg a Jordán folyóban. Ehhez meg kell keresni a piacot, és random járókelőket kell kérdezgetni János hollétéről, majd átvágni egy erdős-mezős terepen, ahol a bokrokról kell lecsipegetni a bogyókat.

Bogyó bogyó hátán. Krisztusnak is el kellett kezdenie valahol

Miután megtaláltuk Keresztelő Szent Jánost, már jön is a második fejezet, és kint találjuk magunkat a sivatagban a 40 napos böjt 37. napján. Itt angyalok segítenek felkészülni arra az eshetőségre, ha a Sátán bedühödne, és hirtelen tűzgolyókat kezdene dobálni a semmiből, ami csodák csodájára néhány perc múlva meg is történik.

A Dragonballból ismert túzgömmbel támad a Sátán

Némi zavart kelt a erőben, hogy a tűzgömbök fortyogó láva fölött érkeznek, és a helyzetet tovább bonyolítja, hogy vigyázni kell arra is, hogy Jézus energiaszintje mindig a megfelelő töltöttségen maradjon. Szerencsére a Sátán legyőzése végül egészen könnyűnek bizonyul, így aztán nincs alkalom elcsábulni az általa kínált földi örömök által: máris indulnunk kell a következő kalandra.

A Sátán azonban nem alszik: hiába sikerült ideig-óráig visszaterelni a lángoló magmába (?), megígéri, hogy ezentúl gonoszságot küld a Földre, amivel folyamatosan meg kell küzdenünk. Rögtön meg is jelenik négy ártó szellem, de hál' istennek őket is pikk-pakk el lehet tenni láb alól.

Az ártó szellemeknek esélyük sincs Jézus ellen

Innen a Galileai-tó partján lévő Kafarnaumba vezet utunk, ahonnan Lukács evangéliuma szerint négy apostol is származott, és ahol az a feladat, hogy segítsünk nekik halat fogni. Létezik ennél egyszerűbb krisztusi feladat? Aligha.

Ne halat, hálót!

Ezután a kánai menyegző következik, ahol természetesen a vizet kell borrá változtatnunk, hiszen kifogyott belőle a násznép.

Csináltál már vízből bort? Itt az alkalom

Majd egy római elöljáró fiát kell meggyógyítani, méghozzá úgy, hogy lekicsinyítjük magunkat, mint a Rick and Morty vonatkozó részében, aztán a kisfiú testébe jutva elpusztítjuk a betegséget okozó vírusokat.



Ez a módszer a covid ellen is jól jött volna

A végét nem szpojlerezzük el, akit érdekel, töltse le magának. Vagy inkább nézze meg hatszázadszor a Reszkessetek, betörőket, sokkan jobban jár vele, mint ezzel a játékkal, bár az is igaz, hogy abból nem derül ki, hogyan kell a vízből bort csinálni.

Nem ez az első játék Jézussal

Arra a kérdésre, hogy mennyire egyeztethetők össze a videojátékok a kereszténység szellemével, és egyáltalán, lehet-e keresztény videojátékot csinálni, az olasz VICE-nak a készítő cég ügyvezetője, Maksym Vysochanskiy azt mondta, nem látja akadályát, főleg azután, hogy mennyi könyvet és filmet szenteltek Jézus életének.

És valóban: a legelső jézusos film már a mozgókép hőskorában, 1912-ben megjelent az USA-ban A jászoltól a keresztig címmel. Jézus az 1959-es hollywoodi szuperprodukcióban, a Ben-Hurban is képernyőre került, míg az egyik legsikeresebb filmet, amiben címszerepet kapott, Tim Rice és Andrew Lloyd Webber Jézus Krisztus Szupersztárját 1973-ban mutatták be. Az egyes keresztény szervezetek által máig mélyen elítélt Martin Scorsese-film, a Krisztus utolsó megkísértése William Dafoe-val, Harvey Keitellel, John Lurie-val és David Bowie-val (magyar hangja: Kautzky Armand) 1988-ban érkezett meg a mozikba, Mel Gibson pedig 2004-ben borzolta a kedélyeket túl naturalisztikusnak tartott filmjével, A passióval, ami 612 millió dolláros bevételével a Jézus-filmek egyik legsikeresebbike, legalábbis pénzügyileg.

Ami a számítógépes játékokat illeti, Jézus debütálása a konzolok világában 2017-re datálható, amikor is pár pillanat erejéig feltűnt a Fight of Gods című tajvani játékban, amelyben különféle világvallások fontos figurái páholják egymást (a játékot Szingapúrban és Malajziában is betiltották vallási tartalma miatt). Nagyon úgy tűnik, hogy az I am Jesus Christ az első, amelyben főszerepet kap Isten egyszülött fia, és még nem tiltották be sehol – igaz, még nem is jött ki teljes egészében.

Az persze egyáltalán nem biztos, hogy az elsőségen túl játékként bármire is jó az I am Jesus Christ – mármint azon kívül, hogy megmutassa, mennyire nem kompatibilis a kereszténység a géminggel, és hogy mennyire rosszul tud kinézni, ha megpróbálunk Istent (vagy Isten fiát) játszani, miközben virtuális bogyókat szedegetünk egy bénán megrajzolt Názáret környéki erdőben.

