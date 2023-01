Bárki hangját képes utánozni a Microsoft új mesterséges intelligenciája

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

3 másodperc alatt bárkitől eltanulja a beszédstílusát a Microsoft által fejlesztett VALL-E intelligenciamodell, írja az Ars Technica. Ezzel komplett szövegek felolvasása válik lehetségessé anélkül, hogy valódi embereket kellene alkalmazni. A technológia pedig lehetőséget ad arra is, hogy egy felvétel tartalmát akár utólag szerkesszék.

A VALL-E egy neurális nyelvmodell (neural coding language), amely a Meta által 2022 októberében bemutatott EnCodec technológiájára épül. Ez a tömörítési megoldás az elterjedten alkalmazott MP3 formátumhoz képest 10-szeres tömörítést tesz lehetővé audiofájlokon a mesterséges intelligencia használatával. A Meta szerint erre a Metaverzum információinak tárolása miatt van szükség, de a VALL-E fejlesztése is azt mutatja, hogy más területeken is alkalmazható.

Az intelligens beszédszintetizátor a hangminta alapján felismert sajátosságokat képes alkalmazni más szövegrészletek felolvasásakor. Más módszerekkel ellentétben nem hullámformák manipulációját aknázza ki, hanem helyette diszkrét audiokódokat generál a szöveg és az akusztikus jellemzők alapján.

Részleteiben elemzi a beszédmintát, a jellemzőket pedig az EnCodec segítségével összetevőnként (tokenenként) rögzíti, majd ezeket alkalmazza a felolvasáskor. Erre több példa is elérhető a VALL-E weboldalán, ahol a Meta által összeállított LibriLight hangkönyvtáron kiképzett intelligencia egy sor minta felolvasásával demonstrálja tudását.

A fejlesztők is elismerik, hogy ahhoz, hogy a hangmintához tényleg megtévesztésig hasonlító eredmény szülessen, fontos, hogy a betanító hangkönyvtár tartalmához némiképp hasonló beszédet mutassanak a modellnek. Ugyanakkor az intelligencia nemcsak a beszélő jellemző hangszínét és beszédstílusát képes megőrizni, hanem az akusztikai környezetet is, így szimulálható vele például telefonhívás is.

Talán pont a sokoldalúsága lehet az oka annak, hogy a Microsoft a forráskódokat és magát a rendszert sem tette egyelőre elérhetővé. A beszédszintetizátor ugyanis olyan eredményes az utánzásban, hogy felvételek manipulációjára, és jó minőségű deepfake tartalmak előállítására is alkalmas lehet. Ezért egyelőre nincs mód a saját hangunkon is kipróbálni a rendszert.

