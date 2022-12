Egy robotot eresztenek rá Károly király első karácsonyi beszédére a brit Channel 4-on

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A brit tévénézők olyat láthatnak idén karácsonykor, amire 70 éve nem volt példa: a BBC-n 1952 óta először nem II. Erzsébet mondja el a királyi család karácsonyi üdvözletét. A szeptemberben elhunyt királynő utódja, III. Károly így első karácsonyi beszédét készítheti elő, de a másik nagy brit tévéadó, a Channel 4 is a maga hagyományai szerint készül az ünnepekre: az 1993 óta megtartott alternatív karácsonyi üzenetet ezúttal egy robottal mondatják el.

A Channel 4 sajátos ünnepi sorozatában az évek során szerepelt már Ali G, Mahmud Ahmadinezsád iráni elnök, Edward Snowden vagy a My Transsexual Summer című reality egyik szereplője is, de többször fordultak már a technológiai megoldások felé is, például amikor 2004-ben Marge Simpson üdvözölte a nézőket, vagy épp 2020-ban, amikor II. Erzsébet királynő deepfake-változata táncolt az asztalon ünnepi hangulatban.

Idén a cornwali Engineered Arts fejlett robotja, Ameca mondhatja el a csatorna alternatív karácsonyi üzenetét december 25-én, ráadásul most magát a szöveget is 100 százalékig egy mesterséges intelligenciával működő generátorral állították elő, a Channel 4 szerkesztőinek kérdései alapján.

Ameca Fotó: RICHARD ANSETT/Channel 4 / Richard Ansett

A különböző mimikai képességekkel is felvértezett robot szerint „boldogok és szomorúak sem lehetünk”, ha visszatekintünk az idei évre, viszont sokat tanulhatunk 2022 történéseiből, amelyek esélyt adnak arra, hogy „megváltoztassuk a világról való gondolkodásunkat, és emlékezzünk arra, hogy amikor csak tudunk, segítsünk a rászorulókon”.

A Channel 4 oldalán már elérhető beszéde alapján azért mégiscsak a negatív események voltak túlsúlyban 2022-ben, legalábbis Ameca szerint idén láthattuk, amint „a hatalmon lévők behódolnak az antiszemitizmusnak, a korrupciónak és a gyűlöletnek”, megemlíti az ukrajnai orosz inváziót, II. Erzsébet halálát és a brit politika összeomlását, a pandémia mentális egészségre gyakorolt hatásait, a gazdagok és szegények között növekvő egyenlőtlenséget és a klímaváltozásból eredő szélsőséges időjárási viszonyokat.

Ehhez képest a pozitív példák között három eseményt tudott említeni: hogy Anglia nyerte a női foci-Európa-bajnokságot, hogy az Egyesült Királyságban először választottak színes bőrű miniszterelnököt, és hogy Kim Petras személyében először jutott el transznemű zenész a Billboard Hot 100 slágerlista élére.

