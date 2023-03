Azonosítottak egy ritka óriáspókot az ausztráliai Queenslandben

facebook twitter tumblr linkedin

A CNN számolt be a hírről, hogy némi keresgélés után végre sikerült egy hímegyedet is találni az arany csapóajtós pókok egyik fajtájából (Euoplos dignitas). A ritka pók nőstényegyedeit évtizedekkel ezelőtt gyűjtötték be a térségben, de a faj pontos leírásához elengedhetetlen volt, hogy végre egy hímegyeddel is gazdagodjon a gyűjtemény.

A pókfajt egy friss, márciusban publikált kutatásban írták le, az elmúlt években végzett kiterjedt kutatómunka alapján. Ugyanis hiába regisztrálták a fajt már a 20. század elején, csak most sikerült megfelelően azonosítani és elkülöníteni más rokon fajoktól.

A kb. 5 centiméter méretű pók a tarantulák rokona, azonban nem annyira szőrös, mint ismertebb társa. A nőstények teste rozsdabarnás színű, a hímek ennél kissé színesebbek: mézvörös páncéljuk van, hasuk pedig szürkésbarna.

photo_camera Euoplos dignitas, a frissen azonosított pókfaj Fotó: Queensland Museum

A méretük mellett viszont az élettartamuk is lenyűgöző, az egyedek több évtizeden át is élhetnek – van olyan egyed, amelynek az életét 43 éven át követték. Csakhogy élőhelyük az emberi tevékenység következtében jelentősen korlátozódik, a kedvelt rejtekhelyeiket a mezőgazdasági termelés számolja fel.

A kutatók ezért javasolják, hogy a ritka óriáspókot védett fajként tartsák számon a jövőben. Erre azért is szükség lenne, mert az sem tisztázott még, hogy egyáltalán hány populációja él a fajnak.

