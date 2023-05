Másodpercekkel az indítás után felrobbant a rakéta, ami a NASA néhai űrhajósának hamvait szállította

facebook twitter tumblr linkedin

Az UP Aerospace nevű coloradói űrvállalat május 1-én indította útjára a szuborbitális (vagyis a világűrt elérő, de Föld körüli pályára nem álló) repülésre szánt SpaceLoft XL rakétáját, de a tudományos kísérleteket és emberi hamvakat is szállító űreszköz néhány másodperccel a fellövés után meghibásodott és felrobbant az új-mexikói sivatag felett – számolt be az esetről a Gizmodo.

A rakéta hasznos terhei között ott volt 13 kísérlet a 6-12. osztályosoknak szervezett NASA TechRise diákprogram pályamunkái közül. Christopher Baker, a NASA Űrtechnológiai Küldetési Igazgatóságának programvezetője szerint „a TechRise diákcsapatainak mindegyike büszke lehet arra, hogy sikerült a kísérleteiket eljuttatniuk a felbocsátásig”, és ahogy az amerikai űrhivatal már több mint tíz éve támogatja a kereskedelmi szuborbitális űrrepülést, ebben továbbra is segíteni fogják őket.

A rakéta emellett az egyfajta űrtemetkezési vállalatként működő Celestisnek is szállított egy küldetést: az emberi hamvak mikrogravitációs utaztatására szakosodott cég a vegyész Louise Ann O'Deen hamvai mellett Philip K. Chapman egykori NASA-űrhajós maradványait is ezzel a rakétával bocsátotta volna az űrbe. A sugárfizikus Chapman a NASA 1971-es Hold-missziójának (Apollo–14) előkészítésében és támogatásában vett részt, de annak ellenére, hogy első ausztrál-amerikai asztronautaként beválasztották a NASA 6. űrhajós osztályába, ő maga soha nem jutott el az űrbe.

photo_camera Philip K. Chapman kiképzésen a NASA houstoni űrközpontjában, 1968-ban Fotó: NASA

Mivel a Celestis a hamvaknak vagy DNS-mintáknak csak egy szimbolikus részét küldi az űrbe, már ígéretet is tettek arra, hogy a sikertelen küldetésben érintett családokat kárpótolja egy újabb indítással. A cég később közleményben jelezte, hogy az UP profizmusának hála a küldetésben felhasznált összes (120) kapszulát sikerült épségben visszaszerezni, így legközelebb nem kell újabb mintákkal próbálkozniuk.

A Celestis különös üzleti modelljéről már a Qubiten is írtunk: a cég nemrég bejelentette, hogy amerikai elnökök (többek közt Washington, Kennedy és Reagan), valamint sci-fi-legendák DNS-ét is elküldi a mélyűrbe a Celestis Enterprise misszió keretében.

