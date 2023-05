Sikeres agyműtétet hajtottak végre egy 34 hetes magzaton

facebook twitter tumblr linkedin

Először hajtottak végre műtétet egy magzat agyában, hogy egy ritka rendellenességet korrigáljanak: a bostoni gyermekkórházban kezelt magzaton a Galen-ér-malformáció nevű betegség jeleit fedezték fel, de a műtét után komplikációk nélkül megszületett, ami az eljárás biztonságosságáról árulkodik.

A ritka betegség a születés előtt alakul ki, amikor az agyi artériák visszakapcsolódnak a szerv központi vénájába. Ez kitágítja a vénát, így több vér halad át rajta, ami a szívre és a tüdőre is nagy nyomást gyakorol, valamint megfosztja az agyat az oxigéntől. A legtöbb ilyen esetben a születés utáni napokban szívelégtelenség és sztrókszerű tünetek alakulnak ki a csecsemőkben.

Mivel a születés után már késő elvégezni a műtétet, a bostoni kórház munkatársai Darren Orbach vezetésével egy 34 hetes és 2 napos magzaton igyekeztek segíteni a beavatkozással, miután MRI-vizsgálatok kimutatták, hogy 14 milliméteresnél is nagyobbra tágult a központi véna – ha ennek átmérője meghaladja a 8 millimétert, az orvosok már súlyos betegségre számítanak a születés után.

A műtét előtt a magzattal terhes nő gerincvelői érzéstelenítést kapott, de a magzatba is injektáltak érzéstelenítőt, hogy biztosan ne mozogjon a beavatkozás során. Ezután a méhen keresztül egy tűt szúrtak be, és ultrahangos képalkotással célozták meg a fejének hátsó részét, a rendellenesség helyén. A tűben elhelyezett katéteren keresztül speciális fémtekercseket helyeztek el a kitágult vénában, hogy csökkentsék a rajta átáramló vér mennyiségét.

A kevesebb mint 2 órás műtét után egy nappal végzett ultrahangvizsgálat 43 százalékos csökkenést mutatott a magzat szíve által pumpált vér mennyiségében, majd MRI-felvételek kimutatták, hogy az ér átmérője 5 milliméterrel kisebb lett. A csecsemő két nappal később komplikációk nélkül, koraszülöttként jött a világra, és további gyógyszerekre vagy műtétre sem volt szüksége.

Míg a szakértők ígéretesnek tartják az eljárást a nagy arányban agykárosodást vagy halált okozó rendellenesség helyreállítására, arra is figyelmeztetnek, hogy minden magzati beavatkozásnál fennáll a komplikációk és a koraszülés kockázata. Ezzel Orbach is egyetért: „Nyilvánvalóan nagyon izgalmas, hogy az első páciensnél ilyen eredményt kaptunk, de szó szerint ő volt az első páciens. El kell végeznünk a tudományos munkát, és be kell bizonyítanunk, hogy ez a módszer minden betegnél működőképes.” A bostoni gyermekkórházban a közeljövőben további 19 hasonló műtétet terveznek elvégezni.