Ha meg akarjuk állítani az elsivatagosodást, nem akác- és fenyőerdő kell az Alföldre, hanem sztyepp

Az utóbbi években az erdősítés lett a klímavédelem egyik biológiai csodafegyvere. A 2021-ben a kacifántos Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia című hivatalos magyar klímavédelmi dokumentum 2050-ig évente átlagosan 6 ezer hektárnyi új erdő telepítését írja elő. Hogy milyen fajokat ültetnének milyen talajba, az ugyan nem egészen tiszta, de az állami előirányzat szerint minden újszülöttre 10 elplántált csemetét számolva 2030-ra az ország negyede lesz befásítva, a vállalt szén-dioxid-kvóta pedig ezzel teljesítve.

Üröm az örömben, hogy mint azt a Qubiten többször is megírtuk (például ebben vagy ebben a cikkünkben), az átgondolatlan és csak a karbonsemlegesség jegyében kivitelezett fásítás több kárt okoz, mint amennyit használ. A látványos eredményt produkáló gyors növekedésű fafajokból telepített ültetvények például villámgyorsan képesek lecsapolni a talajok vízkészleteit, márpedig Magyarországon épp a talajvíz szintjének csökkenése, a szárazodás és az elsivatagosodás az egyre égetőbb probléma, elsősorban a tavalyihoz mérhető aszállyal egyre sűrűbben sújtott Duna-Tisza közén.

Erdőnyi szivattyúk

2021-ben neves magyar ökológusok terepkutatások eredményei alapján megállapították, hogy a Duna-Tisza közének rohamos elsivatagosodása a klasszikus erdőtelepítésekkel nem állítható meg, sőt, inkább felgyorsítja a negatív folyamatokat. A Természetvédelmi Közleményekben publikált tanulmány szerzőgárdája – Tölgyesi Csaba, Bátori Zoltán, Deák Balázs, Erdős László, Hábenczyus Alida Anna, Kukla Luca Sára, Török Péter, Valkó Orsolya és Kelemen András – szerint az erdők kifejezetten negatív hatással vannak az olyan talajok hidrológiai mérlegére, mint amilyenek az Alföld homokos vidékein találhatók.

Az összefüggő ültetvények lombkoronája által felfogott és onnan elpárolgó víz mértéke a fenyvesekben meghaladhatja az éves csapadékmennyiség 30 százalékát, de még a lombhullató fajoknál is elérheti a 20 százalékot. Vagyis az egyre gyakoribb hőhullámokkal felerősített párolgás miatt a talajnedvesség tovább csökken, az ültetvények pedig gyakran még kitermelésük előtt kiszáradnak.

photo_camera Feketefenyő-ültetvény a Kiskunságban Fotó: Ökológiai Kutatóközpont

A ligeterdőkkel tarkított, a természeteshez hasonló sokféleségű gyepek vízháztartása ezzel szemben sokkal takarékosabb: a lágyszárú társulások segítik a víz visszapótlását. A kutatók szerint a 18. század előtti természetes ökoszisztémák mintájára kialakított erdős sztyeppek jelenthetnek megoldást a klímaváltozás és a kizsákmányoló tájhasználat miatt mára szinte csonttá száradt a 12 ezer négyzetkilométer területű Homokhátságon. Ezzel és az árterek hidrológiai és botanikai restaurációjával meg lehetne állítani, vagy akár vissza is lehetne fordítani a negatív folyamatokat.

photo_camera Homoki sztyepprét Fotó: Tölgyesi Csaba

Korai felismerés

Meglepő, de már a legelső ismert Alföld-fásítási javaslat is a szélsőséges pusztai klímát kívánta javítani. Krámer János György soproni katonaorvos és botanikus 1739-ben Bécsben jelentette meg a latin nyelvű Ismeretek és megfigyelések a magyar éghajlatról (Cogitationes et observationes de climate Hungarico) című kötetét, amelyben a futóhomok megkötésére is alkalmas akácerdők áldásos hatásai mellett érvelt. Krámer ezzel évtizedekkel megelőzte azt a Tessedik Sámuelt, akinek szarvasi kísérletei olyan sikeresnek bizonyultak, hogy 1791-ben és 1807-ben az országgyűlés törvényileg is támogatni kezdte az akácokon kívül őshonos fajjokkal, például fekete nyárral megvalósított „homokkötést”.

Ekkorra ugyanis a jelentős fakitermeléssel járó szántóföldi növénytermesztés és az intenzív külterjes legeltetéssel járó állattenyésztés miatt a Duna-Tisza-közén és a Tiszántúlon a területeknek csupán 3,5 százalékát borította erdő – derül ki Bíró Marianna és Molnár Zsolt ökológusok másfél évtizeddel ezelőtti tanulmányából, amelyben a Mária Terézia által elrendelt 1784-ben lezárt első katonai felmérés, valamint a legendás botanikus, Kitaibel Pál útinaplója alapján rekonstruálták a korabeli viszonyokat. Mint írják, a 18. század végén „a peremtájakon magasabb volt az erdősültség, zártabbak voltak az erdők, míg az Alföld középső részein nagy kiterjedésű, szinte fátlan területek voltak. A leggyakoribb faj a kocsányos tölgy, a leggyakoribb erdőtípus pedig a keményfás ligeterdő és a homoki tölgyes volt”.

photo_camera Kecskemét (kékkel jelölve) és környékének domborzata és növényzete a 18. század végén az első katonai felmérés térképén Fotó: Arcanum

Az Alföld-fásítás ügyét a haszonállatok millióit elpusztító, de a mezőgazdasági népességet is éhínséggel sújtó 1863-as bibliai léptékű aszály vetette föl, azonban az ezt orvosolni hivatott 1879-es erdőtörvény csak az akácosok terjedését segítette, illetve azt, hogy a Duna–Tisza közi homoki gyümölcsösök ma is ismertek.

Népegészségügyi erdészet

„Nagy-Magyarország erdőterülete az egész területnek több mint 26 százaléka volt, igy évente mintegy 5 millió m3 fakiviteli többletünk volt. Csonka hazánkban az erdő csak 11,8 százalék, ami az előbb szükségesként kimutatott 23,5 százaléknak szintén csak fele. Ha tekintetbe vesszük, hogy népünk egy része még most is szalmával, trágyával és mezei terményhulladékokkal tüzel, akkor legalább is 25 százaléknyi, tehát az egész terület negyedrészét kitevő erdőre van szükségünk, hogy fában hiányt ne szenvedjünk” – fogalmazott Béky Albert magyar királyi erdőigazgató 1927-ben kötetnyi terjedelemben kifejtett szakmai programjában.



Ráadásul a trianoni verdikt után a mintegy 9 millió hektár erdőből megmaradt 1 millió csonka-magyarországi hektár „sarj erdő üzemmódban kezelve tűzifa és vékony szerfa termelésre volt nagyobbrészt alkalmas”. A korabeli erdőstatisztikák szerint az Alföld területének erdősültsége 1920-ban alig haladta meg a 4 százalékot. A magyarországi természetvédelem úttörőjeként számon tartott Kaán Károly polihisztor erdőmérnök már a világháború előtt is szorgalmazta, azt követően pedig az erdő- és faügyek kormánybiztosaként el is érte, hogy 1923-tól

„a magyar Alföld mezőgazdasági termelésének előmozdítása, - továbbá az egészségügyi és klimatikus viszonyok megjavítása érdekében, - valamint a lakosság faszükségletének fedezése céljából a magyar Alföldet magukba foglaló törvényhatóságokba és (..) törvényhatósági joggal felruházott városok területén tervszerű elosztással erdőket kell telepíteni és facsoportokat, szélfogókat vagy fasorokat kell létesíteni”.

Az alföldi erdőtelepítést előíró törvényt a gazdasági érdekek és a nagy számú repatriáló kincstári erdész további foglalkoztatása mellett népegészségügyi okok is indokolták. Az Alföldön a tüdőbaj volt a leggyakoribb halálozási ok, márpedig már akkor is köztudott volt, hogy mivel a fák megkötik a szálló port, a fásítással jelentősen csökkenthető a tuberkulózis, vagyis a tbc egyik jelentős környezeti faktora.

photo_camera Tanyagazdaság az Alföldön 1930-ban Fotó: Fortepan

Tervgazdaság kontra ökológia

„Kaán Károly két világháború közt programja számottevő eredményt nem hozhatott, ennek a gazdasági világválság is okozója volt és az a háborús pszichózis, amelyik megakadályozta, hogy európai népek az 1930-as években békés gazdasági kibontakozás útjára léphessenek. így 1938-ig összesen 150 ezer hektárral növekedett az ország erdőterülete. (...) Meg kell mondani, hogy a kibontakozást lehetővé tette az erdők állami tulajdonbavétele is” – állapította meg az erdőmérnök születésének 125. évfordulóján 1992-ben megjelent tanulmánykötet.

photo_camera Zöldpropaganda az 1950-es évekből Fotó: OSZK

Egyértelmű, hogy az államkapitalista tervgazdaság keretei között jobban haladt a Kárpát-medence befásításának továbbra is gazdasági racionalitást követő programja. Az idézett tanulmánykötet szerint az 1948-as kommunista hatalomátvételt követő „négy évtized során az ország erdőterületét több, mint 50 százalékkal sikerült megnövelni, közel 600 ezer hektár új erdőt telepítettünk ezen belül az Alföld erdősültsége 4,7 százalékról 12 százalékra emelkedett”.

photo_camera Társadalmi munkások az 1970-es fásítási hónapban Érd külterületén Fotó: Urbán tamás/ Fortepan

A rendszerváltozás után az újra megjelenő magántulajdonú földeken folytatódtak a különböző fásítási programok. 1990 óta a magán erdőgazdálkodók mintegy 200 ezer hektár új erdőt, a jelenlegi erdőterület 10 százalékát hozták létre. Az Agrárminisztérium támogatásával 2020-ban Országfásítás címen erdősítési kampányt indító Országos Erdészeti Egyesület összefoglalója szerint az elmúlt száz év alatt sikerült megduplázni, 2 millió hektárra növelni a magyarországi erdőterületek nagyságát, szerintük ma már az ország területének egynegyedét valamilyen fás vegetáció, azon belül is mintegy 22 százalékban erdő borítja.

A témát kutató ökológusok szerint ezzel csak az a probléma, hogy míg az európai erdőknek átlagosan csupán 3,8 százaléka ültetvény, addig például a Kiskunságban az erdőterület 81 százaléka 1-2 fajból álló, intenzíven kezelt, faanyag és tűzifa előállítását szolgáló telepítés.

Erdős László, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa és kollégái a Forest Ecology and Management folyóiratban márciusban megjelent tanulmánya szerint a természetközeli erdőmaradványok sokkal értékesebbek, mint a faültetvények bármelyike, ezért a természetvédelmi és restaurációs programokat elsősorban ezekre a területekre kell koncentrálni. De ha muszáj, akkor szerintük az őshonos fehér nyár (Populus alba) telepítését kell előnyben részesíteni az akáccal vagy a fenyővel szemben. A félszáraz éghajlatú Alföldön ugyanakkor leginkább az erdős sztyeppeknek megfelelő gyep-erdő-mozaikokkal lehetne elejét venni a totális elsivatagosodásnak.

