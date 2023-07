Egy 12 éves kisfiú kiharcolta, hogy olvasójegyet kapjon a Széchényi könyvtárba, ahol 16 év a korhatár

facebook twitter tumblr linkedin

Levélben fordult az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójához, Rózsa Dávidhoz a 12 éves Sárközi Ármin, és azt kérte, hogy olvasójeggyel beengedjék az ország első számú könyvárába. Hogy miért kellett ehhez levelet írni? Azért, mert a Széchényi Olvasószolgálati Szabályzata szerint csak az kaphat olvasójegyet, aki betöltötte 16. életévét.

„Szerintem fontos, hogy a gyerekek is tanulhassanak és olvashassanak könyvekből. Rengeteg könyv nem érhető el az üzletekben, de az Országos Széchényi Könyvtárban igen. Pont a tudományos könyvek olyanok, hogy kevés van belőlük, inkább regényeket szoktak tárolni más könyvtárakban. Bár beengednek az OSZK-ba, én nem a kiállított pennákat szeretném nézegetni, hanem a tudományos szakirodalmat" – mondta kérdésünkre Ármin, miután június végén az OSZK vezetőségéhez fordult, mivel gyermekként nem jogosult saját olvasójegy kiváltására és kölcsönzésre.

photo_camera Ármin június 26-ai levele az OSZK-nak, illetve a könyvtár július 6-ai válasza Fotó: Sárközi Ármin

Csakhogy Ármin nem gyerekkönyveket és nem is a könyvesboltokban kapható tankönyveket olvasna, hanem valódi szakirodalmat, olyat, amit szakkönyvtárakban vagy az OSZK óriási és ritkaságokat is rejtő gyűjteményében lelhet meg, és ezekre viszonylag ritkán kíváncsi egy 12 éves gyerek. Viszont ő cseppet sem mondható átlagosnak: ahogy az OSZK főigazgatójának június 26-án írt levelében írta, egyszerre érdekli a matematika, a történelem, az agykutatás, a programozás és a mesterséges intelligencia, sőt az irodalomtudomány is valamennyire. Ismereteit a gyakorlatban is kamatoztatja: „tudok programozni C++-ban, JavaScript-ben, HTML-ben, CSS-ben, Python-ban es Java-ban is kicsit, érdekel a logikai programozás (competitive programming) és a weboldalkészítés”.

Ármin, nem mellékesen a Factology.hu blog szerkesztője azért szeretne az OSZK látogatója, és mint fogalmaz, törzsvendége lenni, mert itt rengeteg könyvet megtalál, amit könyvesboltokban, antikváriumokban nem, és az online elérhető forrásoknál is részletesebbek. Levelét azzal zárta, hogy bízik abban, az igazgatóságtól annak ellenére kaphat engedélyt az olvasójegy megszerzésére, hogy még nincs 16 éves.

Magyarországon 12 évesen az állatkertbe sem lehet egyedül bemenni

Magyarországon nemcsak az OSZK-ban nem lehet olvasójegye egy 12 éves gyereknek, de például a Fővárosi Állat- és Növénykertbe sem léphet be szülői kíséret nélkül (ott 14 év a korhatár). Ez Sárközi Ármin szerint jogkorlátozás, de kérdésünkre elmondta, hogy lát megoldást: „azt javasolnám, hogy kérdezzék meg a könyvtárba érkező gyerekektől, hogy miért jöttek; mondjanak egy könyvet, és ha a Harry Potterért vagy egyéb nem tudományos könyvért jöttek, mondják el nekik, hogy sajnos itt ilyen nincsen, csak szakkönyvek vannak. Ha pedig a tudományos könyvek miatt érkeztek, jó helyen vannak, fáradjanak beljebb!"

Arról, hogy gond-e az, hogy az életkor szerint szabják meg egy-egy intézmény vagy program látogathatóságát, Ármin komplexen gondolkodik. Szerinte alapvetően nem az életkori korlátokkal van baj, azokra ugyanis tényleg szükség lehet (lásd a dohányboltokat), sokkal inkább az a probléma, ha a korlátozások nincsenek átgondolva. Véleménye szerint „az OSZK esetében valószínűleg a legutóbbi 2009. évi novemberi szabályzatban nem gondolták, hogy gyerekek szeretnének kutatni jönni. Erről tanúskodik az is, hogy kérésem meghallgatásra talált, nem utasították vissza".

Ármin ugyanis hamarosan tényleg egy OSZK-olvasójegy tulajdonosa lesz majd, aminek birtokában további értékes kutatásokat folytathat, hogy azok alapján töltse fel tartalommal a blogját. Erre maga a könyvtár főigazgatója, Rózsa Dávid tett ígéretet július 6-ai válaszlevelében.

Ármin egyébként összességében azt sem bánná, ha egyes helyekre csak szülői felügyelettel juthatna be, de egyelőre nem találkozott más olyan hellyel, ahová nem engedték be életkora miatt, pedig szeretett volna belépni. Mint mondta, „ha valahova csak szülői felügyelettel mehetnénk be, egyáltalán nem bánnám, sőt, örülnék neki, de ez csak nézőpont kérdése. Megfigyeléseim alapján mások annak örülnek, ha nincs ott szülő".

Kérdéseinkkel kerestük az OSZK-t is, ha választ kapunk, közöljük.

