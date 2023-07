Hatalmas felháborodást váltott ki Novák Katalin ruandai fellépése, a Women Deliver elnöke közleményben reagált

A nők jogainak és egészségének javítását célul kitűző, a nemek közötti egyenlőséget szorgalmazó, idén 6 ezer résztvevővel a ruandai Kigaliban tartott Women Deliver konferencia elnöke és ügyvezető igazgatója, Maliha Khan nyílt levélben nyugtatta meg a Novák Katalin magyar köztársasági elnök szereplése miatt felháborodott résztvevőket, hogy a konferenciának idén otthont adó Ruanda a szervezéskor „minden államfő és kormányfő közreműködését kérte, bár nem értettek egyet azzal a döntéssel, hogy [Nováknak] fellépési lehetőséget is biztosítottak”. A közleményben arra is kitért, hogy „a nyitóceremóniát a konferenciának otthont adó ország vezette le, a fellépők meghívása az ő hatáskörük volt. Ruanda kormánya és a Women Deliver között jó az együttműködés, csodálatos partnerek és házigazdák voltak.”

Úgy tűnik, ezzel korántsem értett mindenki egyet, a Novák Katalin szereplése miatt felháborodott résztvevők elsősorban a magyar köztársasági elnök abortuszhoz való joggal, valamint az LMBTQ+ közösségekkel szembeni fellépését kritizálták, visszautalva arra az időszakra, amikor Magyarország családügyi minisztereként ténykedett. Kahn erre reagálva hangsúlyozta, hogy Novák hivatalos ruandai útja egyik állomásaként érkezett a konferenciára, majd kifejtette, hogy

„Nagyon kevés dolog van, amit magaménak vallok Novák elnök hiedelmeiből és biztos vagyok abban, hogy ő is nagyon kevés dologgal ért egyet az enyéimből, különösen ha a nők szerepéről, reprodukciós jogairól, a velük szembeni társadalmi igazságosságról vagy más ügyekről van szó. Fontos azt is leszögezni, hogy ha feminista közösségként el szeretnénk érni a céljainkat, olyanokkal is fenn kell tartanunk a párbeszédet, akikkel nem értünk egyet.

A Women Deliver álláspontja a nemi esélyegyenlőséggel és a nők jogaival kapcsolatban megingathatatlan és egyértelmű. Eltökéltek vagyunk az értékeink mellett, miközben bármilyen visszajelzést, eltérő véleményt és kritikát meghallgatunk. Novák elnök nyitóünnepségen történt szereplése nem tükrözi és nem jelzi előre, hogy az értékeinktől bármilyen módon eltérjünk.”