Novák Katalin Ruandában: „Az országomban megvalósul az egyenlőség, egy nő akár köztársasági elnök is lehet”

„Én vagyok az országom első női köztársasági elnöke, és egyúttal én vagyok a legfiatalabb is ebben a pozícióban” – mondta hétfő este Novák Katalin a Ruandában a napokban zajló Women Deliver 2023 (WD2023) nőjogi konferencián. Miközben a magyar köztársasági elnök szavait tapsvihar fogadta, egy hazai nőjogi szervezet, az EMMA Egyesület szerint, amelynek több tagja is részt vesz az ország fővárosában, Kigaliban megrendezett konferencián, a helyzet korántsem olyan rózsás, ahogyan azt Novák lefestette, és bőven lenne még tennivaló a magyarországi nőjogok terén.

„A jelenlegi társadalmi-poltikai környezetben gyakran nem kapunk pozitív visszacsatolást, megerősítést, az eredményeket csak évek múlva látni – írta saját munkájáról az EMMA Facebook-oldalán a konferencia nyitónapján. – A nők szülészeti ellátásban megélt tapasztalatainak nem lenne szabad a jelenlegi formában léteznie. A tény, hogy az anyaság ma társadalmi hátrány, nem kellene, hogy valós legyen. Sokszor érezzük, hogy kármentést végzünk, a rendszerhibákból adódó nehéz történetekkel, traumákkal dolgozunk.”

Az idén 6000 résztvevővel megrendezett WD2023 az egyik legnagyobb olyan nemzetközi találkozó a világon, ami a nők jogaival és egészségével foglalkozik, és a nemek közötti egyenlőséget szorgalmazza. A konferencián olyan civil szereplők és döntéshozók vesznek részt, akik elkötelezettek a szexuális és reprodukciós jogok és a nemi egyenlőség mellett.

A hazai nőjogi aktivizmust a szülés, a születés és az anyaság nézőpontjából képviselő EMMA kiutazását nem a Novák Katalin által képviselt magyar állam, hanem az egyebek mellett a nők gazdasági egyenlőségének megteremtéséért küzdő CARE szervezet támogatta. A Qubitnek az egyesület Ruandában tartózkodó tagjai számoltak be arról, hogy mivel járult hozzá a köztársasági elnök a nemek közötti egyenlőség előmozdítását segíteni hivatott nemzetközi fórum programjához.

Novák a konferencián elmondta:

„az országomban megvalósul az egyenlőség, mert nálunk több nő szerez egyetemi diplomát, mint férfi, és általában is egyenlő hozzáférésük van a nőknek mindenhez. Egy nő még akár köztársasági elnök is lehet.”

A köztársasági elnök hozzátette, hogy éri azért hátrány a magyar nőket, amit saját élettörténetével világított meg. Mint elmondta, felsőfokú tanulmányai elvégzését követően

Sorsdöntő küzdelmében a magyar köztársasági elnök ekkor szembesült azzal a kérdéssel, hogy

„vajon ezzel egyidejűleg lesz-e lehetőségem beteljesíteni az álmomat, hogy anyává is váljak? Ez az a nehézség, amivel a legtöbb nő szembesül Európában és egyúttal Magyarországon is.”

Novák a konferencián elmondta, hogy a sors kivételezettjének érzi magát, mert a férjével sikerült három nagyon bölcs döntést meghozniuk – ennek köszönhető, hogy ma három gyermek édesanyja. A köztársasági elnök a lányát is magával vitte a konferenciára, hogy ő is tanúja legyen a nők egyenjogúságáért vívott küzdelemnek,

„hogy ő is beteljesítse az álmait, és ha ő szeretne gyermekeket, akár tízet is, akkor képes legyen tíz gyermeket vállalni. És ha valamilyen karriert szeretne építeni, akkor azt is legyen képes véghez vinni. Ez a mi legnagyobb kihívásunk, hogy ne kelljen választani a karrier és az anyaság között.”